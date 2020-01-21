Домогаров-старший снялся в фильме своего сына

Для японской версии фильма, которая будет называться «История Акиты и Пальмы», специально досняли ряд сцен. Действие переносится из 1970-х в наши дни: повзрослевший герой «Пальмы», роль которого исполнил Домогаров-старший, приезжает в Японию, чтобы купить собаку породы акита-ину.
«Если честно, я не планировал снимать отца в картине, но японские продюсеры очень настаивали на этом. Несколько лет назад папа сыграл в их фильме про войну и подружился с местными кинематографистами. Кстати, именно он и познакомил меня с ними, а они придумали японскую часть, чтобы поработать вместе. Правда, я до последнего не понимал, как именно продюсеры хотят интегрировать свою историю в нашу картину и переживал из-за сравнений с Хатико. Японцы же, наоборот, культивируют это сравнение. Им хотелось, чтобы история нашей Пальмы соприкоснулась с историей Хатико. Если же говорить о нашей первой совместной работе с папой, то работать с близкими всегда тяжело, но интересно! Мне кажется, мы справились!» – признался режиссер.
По сюжету действие происходит в 1977-м году. Игорь Польский, улетая заграницу, вынужден оставить свою овчарку по кличке Пальма прямо на взлетной полосе из-за отсутствия медицинской справки. Пальма прячется в аэропорту, изо дня в день встречая прилетающие Ил–18 в надежде, что хозяин вернется. Со временем она становится своеобразным символом аэропорта, оказываясь в центре всех важных событий в жизни его обитателей.
Одновременно в аэропорт прилетает 9-летний Коля. У мальчика погибла мама, и теперь его будет воспитывать отец, пилот Вячеслав Лазарев, прежде не знавший о существовании сына. Между двумя одинокими существами – Пальмой и Колей – сразу же возникает дружба. Лазареву, чтобы заслужить доверие сына, придется пойти против правил аэропорта, поставить под угрозу мечту всей своей жизни о международных полетах, оказавшись перед выбором – карьера или семья. А также решить, что делать, когда за Пальмой вернется ее настоящий хозяин, ведь для Коли это не просто собака, а единственный друг.
Сценарий «Пальмы» основан на реальных событиях, происходивших в 1974-1976 годах во «Внуково». В российский прокат фильм выйдет 4 июня, а в японском «История Акиты и Пальмы» окажется летом 2021 года.