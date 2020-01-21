Егор Бероев и Александр Робак воюют семьями

«Я люблю мелодрамы, когда речь идет о взаимоотношениях людей. Мой герой Дима – до предела увлекающийся человек, он очень старается соответствовать той дороге, которую выбрал. Я думаю, его ситуация с женой – это частая ошибка в жизни многих людей. Наверное, поэтому сейчас так много разводов. Когда муж с женой думают, что разлюбили друг друга, и нужно искать новый вариант. А это просто такой этап семейной жизни, после которого опять вдруг может случиться взрыв, возникнут эмоции. Мне бы хотелось, чтобы во взаимоотношениях Димы и его жены Даши был какой-то смысл и настоящесть», – рассказал Егор Бероев о своем герое.
По сюжету Миша (Александр Робак) и Дима (Егор Бероев) дружат более 40 лет. За это время они основали общий бизнес, обзавелись семьями и построили два дома на общем участке. Казалось бы, ничего не сможет разрушить крепкую мужскую дружбу полувековой выдержки. Но однажды во время общего семейного праздника вскрылись тайны, мгновенно превратившие лучших друзей в злейших врагов.
Они дружат с пеленок, причем, в самом прямом смысле. Миша и Дима познакомились еще в бессознательном возрасте на приеме у педиатра, и с тех пор никогда не расставались. Роддом, детский сад, школа – все эти жизненные этапы они прошли вместе, а вернувшись из армии женились: Миша на Тане (Светлана Колпакова), а Дима на Даше (Ольга Медынич). Вскоре у семей родились дети: у Миши с Таней дочка Лена (Арина Постникова) и сын Вадим (Арам Вардеванян), а у Димы с Дашей дочка Арина (Пелагея Невзорова).
Дружбе двух мужчин ничего не угрожает, правда в личной жизни у каждого их них проблемы. И если у Миши они заключаются в небольших бытовых терках с родными, то у Димы с Дашей все гораздо серьезнее. Они расстались, но бывшая постоянно появляется вместе со своим новым ухажером Ираклием (Джемал Тетруашвили).
Чтобы проще было дружить семьями Миша и Дима купили один на двоих участок на берегу реки и построили там два абсолютно одинаковых дома. И никакого забора! Вдобавок ко всему они открыли магазин мебели M&D, который со временем должен превратиться в семейный бизнес. Семейный, потому что официально породнить двух лучших друзей собираются их дети: сын Михаила Вадим и дочь Дмитрия Арина решили пожениться. Отцы уже приготовили отличный подарок, пришвартовав к берегу новенькую роскошную яхту. Но во время церемонии происходит то, что мгновенно превращает некогда лучших друзей в злейших врагов. Что же способно разрушить крепкую мужскую дружбу?
фото: Пресс-служба телеканала ТНТ
«На проекте собралась очень классная команда. Прежде всего, это актеры, которые четко понимали свои задачи и хорошо представляли своих персонажей. Еще перед началом съемок я ожидал чудо, и оно случилось. Потому что кино – это три чуда: на этапе написание сценария, на сьемках и на монтаже. Получился очень крутой проект», – отметил режиссер Евгений Корчагин.
«Война семей» – это первый проект ТНТ, сделанный в сотрудничестве с продюсерами телеканала «Супер!». Еще одним продюсером сериала стал Клим Шипенко – режиссер фильма «Холоп», – самой кассовой комедии в истории российского кинопроката.