Фильм «Кома» выйдет в прокат более чем в 20 странах

Масштабный фантастический боевик «Кома»
заинтересовал зарубежных покупателей. В России премьера фильма состоится 30 января
, а затем картина прокатится по всему миру.
В Германии с 7 февраля «Кома» стартует в кинотеатрах на немецком и русском языках. Также российское фентези продали для показа в следующих странах: Северная Америка, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия, Австрия, Люксембург, Лихтенштейн, Франция, Бельгия, Монако, французско-язычная Африка, Испания, Андорра, Италия, Турция, Китай, Малайзия, Индонезия, Вьетнам, Камбоджа, Филиппины, Лаос, Мьянма. Кроме того, весной в США планируется театральный релиз картины, возможен прокат и в Юго-восточной Азии.
«"Кома" была очень ожидаемым фильмом среди наших международных партнеров. Производство картины затянулось из-за сложностей воплощения задуманного на экране. Теперь, когда картина готова, можно с уверенностью сказать, что это беспрецедентная для российского рынка работа с оригинальным концептом в основе. Мы, как сейлз-агент, счастливы работать с этим фильмом»
, – отметила директор международного департамента «Планета Информ» Анастасия Баньковская
.
По сюжету фильма после таинственной и страшной аварии молодой талантливый архитектор приходит в себя в причудливом мире. Этот мир соткан из воспоминаний людей, находящихся в коме. Как и человеческая память, он фрагментарен, хаотичен и непостоянен. Это и есть пространство КОМЫ, в котором реки, ледники и города могут умещаться в одной комнате, а любые законы физики – нарушаться. Герою предстоит выяснить, по каким законам существует это пространство, бороться за жизнь, встретить любовь, найти, наконец, выход в реальный мир и осознать его по-новому, поняв, что такое КОМА на самом деле.
Режиссером картины выступил Никита Аргунов
. В актерский состав вошли Риналь Мухаметов
, Любовь Аксёнова
, Милош Бикович
, Константин Лавроненко
, Антон Пампушный
, Ростислав Гулбис
, Полина Кузьминская
и другие.
«КОМА» в кинотеатрах с 30 января
.