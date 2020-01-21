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Фильм «Кома» выйдет в прокат более чем в 20 странах

21 января
2020 год

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21 января 2020
Масштабный фантастический боевик «Кома» заинтересовал зарубежных покупателей. В России премьера фильма состоится 30 января, а затем картина прокатится по всему миру.

Фильм «Кома» выйдет в прокат более чем в 20 странах

В Германии с 7 февраля «Кома» стартует в кинотеатрах на немецком и русском языках. Также российское фентези продали для показа в следующих странах: Северная Америка, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия, Австрия, Люксембург, Лихтенштейн, Франция, Бельгия, Монако, французско-язычная Африка, Испания, Андорра, Италия, Турция, Китай, Малайзия, Индонезия, Вьетнам, Камбоджа, Филиппины, Лаос, Мьянма. Кроме того, весной в США планируется театральный релиз картины, возможен прокат и в Юго-восточной Азии.

«"Кома" была очень ожидаемым фильмом среди наших международных партнеров. Производство картины затянулось из-за сложностей воплощения задуманного на экране. Теперь, когда картина готова, можно с уверенностью сказать, что это беспрецедентная для российского рынка работа с оригинальным концептом в основе. Мы, как сейлз-агент, счастливы работать с этим фильмом», – отметила директор международного департамента «Планета Информ» Анастасия Баньковская.

По сюжету фильма после таинственной и страшной аварии молодой талантливый архитектор приходит в себя в причудливом мире. Этот мир соткан из воспоминаний людей, находящихся в коме. Как и человеческая память, он фрагментарен, хаотичен и непостоянен. Это и есть пространство КОМЫ, в котором реки, ледники и города могут умещаться в одной комнате, а любые законы физики – нарушаться. Герою предстоит выяснить, по каким законам существует это пространство, бороться за жизнь, встретить любовь, найти, наконец, выход в реальный мир и осознать его по-новому, поняв, что такое КОМА на самом деле.

Режиссером картины выступил Никита Аргунов. В актерский состав вошли Риналь Мухаметов, Любовь Аксёнова, Милош Бикович, Константин Лавроненко, Антон Пампушный, Ростислав Гулбис, Полина Кузьминская и другие.

«КОМА» в кинотеатрах с 30 января.

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