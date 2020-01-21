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Продюсер «Довлатова» и «Юмориста» занялся производством сериалов

21 января
2020 год

Новости кино >>
21 января 2020
Продюсерская компания «Метрафильмс» начала заниматься разработкой и производством авторских сериалов. С ней сотрудничают такие авторы как Михаил и Лили Идовы, работавшие над фильмами «Юморист», «Лето» и сериалами «Оптимисты» и «Лондонград», а также режиссер фильма «Папа сдохни» Кирилл Соколов, Михаил Бородин, чья короткометражка «Я нормальный» участвовала в программе Канн’18, актер Алексей Агранович и другие.

Михаил Идов и Артем Васильев на премьере фильма «Юморист»
фото: Ovideo.Ru

«Метрафильмс» существует на рынке с 1993 года, ее основателем и генеральным продюсером является Артём Васильев. Производство сериалов стало естественным продолжением развития бизнеса группы компаний «Метрафильмс». Компания нацелена на сотрудничество с онлайн-кинотеатрами и телеканалами, заинтересованными в авторском контенте. Также ведутся переговоры о создании документальных сериалов.

В партнерстве с онлайн-сервисом «more.tv» уже идет работа над 6 серийной романтической драмеди «Джетлаг». Это будет откровенный, бескомпромиссный и смешной взгляд на современные отношения, креативный класс и роль женщины в российском обществе. Одну из главных ролей исполнит актриса Ирина Старшенбаум. В ближайшие месяцы начнутся съемки, и будут объявлены авторы сериала.

Имея большой опыт международного сотрудничества в кинопроизводстве, «Метрафильмс» продолжит работу с партнерами из других стран для создания совместной сериальной продукции. Компания уже развивает несколько проектов. В частности, это международный сериал «Пешки» Михаила и Лили Идовых, который создается на английском, русском и немецких языках. На данном этапе одним из партнеров выступает латвийская компания Tasse Film и ведутся переговоры с одним из российских онлайн-кинотеатров.

8 серийный комедийный триллер «Пешки» рассказывает историю о том, как робкий советский шахматист-вундеркинд, амбициозный сотрудник КГБ и одна из лучших юных шахматисток Германии оказываются втянутыми в шпионскую миссию в разгар холодной войны, параллельно попадая в любовный треугольник.

Сериал в числе других десяти проектов отобран к участию в Co-Pro Series – авторитетном питчинге сериальной копродукции в рамках Берлинале 2020. «Пешки» стал первым проектом из России за 6 летнюю историю проведения этого профильного события в индустрии.

«Авторскими в данном контексте являются сериалы, за которыми стоит имя и личность автора. Сейчас в индустрии есть запрос на новый формат проектов, которые отличаются от телевизионного сериального продукта в традиционном понимании. Поэтому так важна авторская составляющая – особый взгляд автора, работа с нестандартными темами, по-настоящему волнующими создателя, и его уникальный почерк. Это формирует ДНК проекта и отличает один сериал от другого. У «Метрафильмс» в этом смысле есть довольно большой опыт на всех смежных с сериалами территориях: создание известных кинопроектов, популярных анимационных сериалов, производство брендированного контента и рекламы. За каждой работой стоит сильная творческая команда авторов, с которыми мы сотрудничаем на протяжении многих лет», – отмечает основатель и генеральный продюсер группы компаний «Метрафильмс» Артем Васильев.

Избранное портфолио проектов группы компаний включает в себя анимационные сериалы «Три кота» и «Лекс и Плу. Космические таксисты», более 10 полнометражных фильмов, в числе которых «Довлатов» Алексея Германа-младший, «Война Анны» Алексея Федорченко, «Юморист» Михаила Идова и другие.
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