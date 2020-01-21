Продюсер «Довлатова» и «Юмориста» занялся производством сериалов

Продюсерская компания «Метрафильмс»
начала заниматься разработкой и производством авторских сериалов. С ней сотрудничают такие авторы как Михаил
и Лили Идовы
, работавшие над фильмами «Юморист»
, «Лето»
и сериалами «Оптимисты»
и «Лондонград»
, а также режиссер фильма «Папа сдохни» Кирилл Соколов
, Михаил Бородин
, чья короткометражка «Я нормальный»
участвовала в программе Канн’18, актер Алексей Агранович
и другие.
«Метрафильмс» существует на рынке с 1993 года, ее основателем и генеральным продюсером является Артём Васильев
. Производство сериалов стало естественным продолжением развития бизнеса группы компаний «Метрафильмс». Компания нацелена на сотрудничество с онлайн-кинотеатрами и телеканалами, заинтересованными в авторском контенте. Также ведутся переговоры о создании документальных сериалов.
В партнерстве с онлайн-сервисом «more.tv»
уже идет работа над 6 серийной романтической драмеди «Джетлаг»
. Это будет откровенный, бескомпромиссный и смешной взгляд на современные отношения, креативный класс и роль женщины в российском обществе. Одну из главных ролей исполнит актриса Ирина Старшенбаум
. В ближайшие месяцы начнутся съемки, и будут объявлены авторы сериала.
Имея большой опыт международного сотрудничества в кинопроизводстве, «Метрафильмс» продолжит работу с партнерами из других стран для создания совместной сериальной продукции. Компания уже развивает несколько проектов. В частности, это международный сериал «Пешки»
Михаила и Лили Идовых, который создается на английском, русском и немецких языках. На данном этапе одним из партнеров выступает латвийская компания Tasse Film
и ведутся переговоры с одним из российских онлайн-кинотеатров.
8 серийный комедийный триллер «Пешки» рассказывает историю о том, как робкий советский шахматист-вундеркинд, амбициозный сотрудник КГБ и одна из лучших юных шахматисток Германии оказываются втянутыми в шпионскую миссию в разгар холодной войны, параллельно попадая в любовный треугольник.
Сериал в числе других десяти проектов отобран к участию в Co-Pro Series
– авторитетном питчинге сериальной копродукции в рамках Берлинале 2020
. «Пешки» стал первым проектом из России за 6 летнюю историю проведения этого профильного события в индустрии.
«Авторскими в данном контексте являются сериалы, за которыми стоит имя и личность автора. Сейчас в индустрии есть запрос на новый формат проектов, которые отличаются от телевизионного сериального продукта в традиционном понимании. Поэтому так важна авторская составляющая – особый взгляд автора, работа с нестандартными темами, по-настоящему волнующими создателя, и его уникальный почерк. Это формирует ДНК проекта и отличает один сериал от другого. У «Метрафильмс» в этом смысле есть довольно большой опыт на всех смежных с сериалами территориях: создание известных кинопроектов, популярных анимационных сериалов, производство брендированного контента и рекламы. За каждой работой стоит сильная творческая команда авторов, с которыми мы сотрудничаем на протяжении многих лет»
, – отмечает основатель и генеральный продюсер группы компаний «Метрафильмс» Артем Васильев.
Избранное портфолио проектов группы компаний включает в себя анимационные сериалы «Три кота»
и «Лекс и Плу. Космические таксисты»
, более 10 полнометражных фильмов, в числе которых «Довлатов» Алексея Германа-младший
, «Война Анны» Алексея Федорченко
, «Юморист» Михаила Идова и другие.