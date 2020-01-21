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Новым министром культуры РФ станет Ольга Любимова

21 января
2020 год

Новости кино >>
21 января 2020
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении нового министра культуры РФ. Ведомство возглавит Ольга Любимову, работавшая при Владимире Мединском директором департамента кинематографии.

Новым министром культуры РФ станет Ольга Любимова
фото: ТАСС

Правительство Дмитрия Медведева, в котором министерство культуры РФ на протяжении двух сроков возглавлял Владимир Мединский, ушло в отставку 15 января после оглашения послания Президента РФ Федеральному собранию.

Любимова окончила факультет журналистики МГУ, а также факультет театральной журналистики ГИТИС. Она известна по программам «Русский взгляд», «Православный календарь», «Регион», где выступила в качестве продюсера и шеф-редактора. Любимова также работала корреспондентом «3 канала» и ведущей ток-шоу «Горожанка», позже стала руководителем итоговой программы «Контекст» на канале «Культура».

В январе 2018-го она возглавила департамент кинематографии Минкультуры взамен Вячеслава Тельнова, который сначала ушел работать главой Госфильмофонда, а затем стал исполнительным директором Фонда кино. К концу прошлого года благодаря работе Любимовой министерство культуры РФ поддержало почти все авторские картины, которые ранее были отправлены в так называемый резерв.
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