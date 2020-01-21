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Два российских фильма включены в программу Берлинского кинофестиваля

21 января
2020 год

Новости кино >>
21 января 2020
Организаторы 70-го Берлинского международного кинофестиваля, который пройдет с 20 февраля по 1 марта, продолжают объявлять участников различных программ смотра.

Два российских фильма включены в программу Берлинского кинофестиваля
фото: "Город уснул"

Так, в секции «Форум» (Forum) состоится премьера российской ленты «Город уснул» дебютантки Марии Игнатенко. В центре сюжета – Виктор, который после смерти жены погружается в глубокий сон и отправляется на поиски единственного человека, который не спит. В фильме сыграли Вадим Королев, Дмитрий Кубасов, Людмила Дуплякина, Галина Лебединец, Василиса Земскова. Постановщица фильма Мария Игнатенко – выпускница режиссерской лаборатории Дмитрия Мамулии в Московской школе нового кино. Продюсерами картины выступили Катерина Михайлова и Константин Фам.

В программе «Панорама» будет представлен новый проект документалиста Андрея Грязева «Котлован». В картине смонтированы ролики из YouTube, где граждане России обращаются напрямую к президенту Владимиру Путину – кто-то с покорными просьбами, а кто-то с яростными сообщениями о несправедливости и безудержной коррупции. Предыдущая картина Грязева «Завтра» об арт-группе «Война» была первым российским документальным фильмом-участником программы Форум Берлинале.

Кроме того, в «Панораме» состоится международная премьера документальной работы американского режиссера Дэвида Френса «Добро пожаловать в Чечню» – о преследовании представителей ЛГБТКИ-сообщества в регионе.

Ранее стало известно, что в конкурс короткого метра была включена работа российского аниматора Саши Свирского «Мой галактический близнец Галактион».
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