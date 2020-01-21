Два российских фильма включены в программу Берлинского кинофестиваля

Так, в секции «Форум» (Forum) состоится премьера российской ленты «Город уснул» дебютантки Марии Игнатенко. В центре сюжета – Виктор, который после смерти жены погружается в глубокий сон и отправляется на поиски единственного человека, который не спит. В фильме сыграли Вадим Королев, Дмитрий Кубасов, Людмила Дуплякина, Галина Лебединец, Василиса Земскова. Постановщица фильма Мария Игнатенко – выпускница режиссерской лаборатории Дмитрия Мамулии в Московской школе нового кино. Продюсерами картины выступили Катерина Михайлова и Константин Фам.
В программе «Панорама» будет представлен новый проект документалиста Андрея Грязева «Котлован». В картине смонтированы ролики из YouTube, где граждане России обращаются напрямую к президенту Владимиру Путину – кто-то с покорными просьбами, а кто-то с яростными сообщениями о несправедливости и безудержной коррупции. Предыдущая картина Грязева «Завтра» об арт-группе «Война» была первым российским документальным фильмом-участником программы Форум Берлинале.
Кроме того, в «Панораме» состоится международная премьера документальной работы американского режиссера Дэвида Френса «Добро пожаловать в Чечню» – о преследовании представителей ЛГБТКИ-сообщества в регионе.
Ранее стало известно, что в конкурс короткого метра была включена работа российского аниматора Саши Свирского «Мой галактический близнец Галактион».