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Объявлена дата церемонии вручения VIII премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

22 января
2020 год

Новости кино >>
22 января 2020
Церемония вручения VIII Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) состоится 24 марта в Центре международной торговли, сообщает пресс-служба ассоциации.

Объявлена дата церемонии вручения VIII премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения
фото: Пресс-служба АПКиТ

«Это один из крупнейших многофункциональных комплексов в Москве и, на наш взгляд, наиболее подходящая площадка для проведения Премии АПКиТ, где встречаются лучшие представители индустрии кино и телевидения, а самым-самым лучшим вручаются награды», – комментирует исполнительный директор АПКиТ Ольга Жукова.

Ранее Ассоциация продюсеров кино и телевидения опубликовала лонг-лист претендентов на премию, в который вошли 432 проекта. Список претендентов на номинации составлялся независимыми аналитиками российской кинематографической отрасли. В скором времени будут определены непосредственно номинанты на премию АПКиТ, которая в 2020 году будет вручаться в 22 категориях.
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