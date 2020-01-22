Объявлена дата церемонии вручения VIII премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Церемония вручения VIII Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) состоится 24 марта в Центре международной торговли, сообщает пресс-служба ассоциации.
фото: Пресс-служба АПКиТ
«Это один из крупнейших многофункциональных комплексов в Москве и, на наш взгляд, наиболее подходящая площадка для проведения Премии АПКиТ, где встречаются лучшие представители индустрии кино и телевидения, а самым-самым лучшим вручаются награды», – комментирует исполнительный директор АПКиТ Ольга Жукова.
Ранее Ассоциация продюсеров кино и телевидения опубликовала лонг-лист претендентов на премию, в который вошли 432 проекта. Список претендентов на номинации составлялся независимыми аналитиками российской кинематографической отрасли. В скором времени будут определены непосредственно номинанты на премию АПКиТ, которая в 2020 году будет вручаться в 22 категориях.