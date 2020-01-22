Объявлена дата церемонии вручения VIII премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения



фото: Пресс-служба АПКиТ

Церемония вручения VIII Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) состоится 24 марта в Центре международной торговли, сообщает пресс-служба ассоциации.», – комментирует исполнительный директор АПКиТ Ольга Жукова.Ранее Ассоциация продюсеров кино и телевидения опубликовала лонг-лист претендентов на премию, в который вошли 432 проекта. Список претендентов на номинации составлялся независимыми аналитиками российской кинематографической отрасли. В скором времени будут определены непосредственно номинанты на премию АПКиТ, которая в 2020 году будет вручаться в 22 категориях.