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Сериал «Горячая точка» с Александром Носиком и Арсением Робаком выйдет 27 января

22 января
2020 год

Новости кино >>
22 января 2020
Детективный сериал «Горячая точка» с Александром Носиком и Арсением Робаком выйдет в эфире канала НТВ 27 января, сообщает пресс-служба телеканала.

Сериал «Горячая точка» с Александром Носиком и Арсением Робаком выйдет 27 января
фото: Пресс-служба канала НТВ

Действие начинается в 2001 году. Женя Мурин (Робак) возвращается в родной город после семилетней службы по контракту. Но то, что он увидел, его не обрадовало: бывшая девушка Валя (Ирина Лукина) стала наркоманкой, а мать Рая (Ирина Савицкова) с отчимом Тарановым (Носик), ветераном афганской войны, ведут отчаянную борьбу за лесопилку, которую стремятся захватить бандиты.

Пытаясь решить проблемы семьи, Женя переходит дорогу очень опасным людям и понимает, что недостаточно будет защищать только «своих», со злом нужно бороться в масштабах города. В этой борьбе ему помогают его друзья – следователь местного отделения милиции Эдик (Павел Попов) и простой работяга на стройке Руслан (Назир Жуков). Им придётся столкнуться не только с бандитами, но и с местной властью, которая находится в сговоре с криминальными авторитетами.

«Мне очень понравилась история и то, как интересно прописан мой персонаж. Он своего рода альтруист. Человечность, не утерянная за время войны, на даёт ему пройти мимо трудностей близких людей. Можно сказать, что референсом моего героя был Данила Багров, герой Сергея Бодрова из фильма «Брат». Конечно, я пересматривал боевик, обращая внимание на то, как он играет, и потом старался делать всё по максимуму, с наибольшей отдачей. Поначалу мне не удавалась стрельба из пистолетов и автоматов: несмотря на то, что патроны были холостые, меня всё равно подёргивало и при каждом выстреле я моргал. Но со временем я приспособился и мог это контролировать. Мне много помогал Александр Носик, показывал, как держать автомат, прицеливаться, правильно с ним ползать», – отмечает Арсений Робак.

Съёмки картины проходили в Москве и Московской области. Всего в сериале – 24 эпизода.
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Сериал «Горячая точка» с Александром Носиком и Арсением Робаком выйдет 27 января фотографии
Сериал «Горячая точка» с Александром Носиком и Арсением Робаком выйдет 27 января фотографии
Сериал «Горячая точка» с Александром Носиком и Арсением Робаком выйдет 27 января фотографии
Сериал «Горячая точка» с Александром Носиком и Арсением Робаком выйдет 27 января фотографии
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