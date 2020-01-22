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Не стало участника «Монти Пайтон» Терри Джонса

22 января
2020 год

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22 января 2020
Британский актер, режиссер, сценарист, композитор и историк Терри Джонс, участник комедийной группы «Монти Пайтон» скончался в Лондоне в возрасте 77 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на семью Джонса.

Не стало участника «Монти Пайтон» Терри Джонса
фото: Graeme Robertson/The Guardian

«Мы все потеряли доброго, веселого, теплого, творческого и по-настоящему любящего человека, чья бескомпромиссная индивидуальность, неустанный интеллект и необыкновенный юмор доставляли удовольствие бесчисленным миллионам на протяжении шести десятилетий», – сказано в заявлении семьи.

Терри Джонс родился 1 февраля 1942 года в Уэльсе в семье банковского служащего и домохозяйки. Учился в Колледже Святого Эдмунда. В 1965 году вместе с другом Майклом Палином организовал телевизионное шоу The Love Show, а также писал сценарии для The Kathy Kirby Show, Late Night Line-Up», Complete and Utter History of Britain» и других. Прославило Джонса шоу «Монти Пайтон», со своим коллегой по которому он также снял фильмы «Монти Пайтон и Священный Грааль» и «Смысл жизни по Монти Пайтону», затем Джон также снял комедии «Эрик-викинг», «Ветер в ивах», «Всё могу».

В 2016 году семья Джонса сообщила, что он болен тяжелой формой деменции.
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