Не стало участника «Монти Пайтон» Терри Джонса

фото: Graeme Robertson/The Guardian

Британский актер, режиссер, сценарист, композитор и историк Терри Джонс , участник комедийной группы «Монти Пайтон» скончался в Лондоне в возрасте 77 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на семью Джонса.», – сказано в заявлении семьи.Терри Джонс родился 1 февраля 1942 года в Уэльсе в семье банковского служащего и домохозяйки. Учился в Колледже Святого Эдмунда. В 1965 году вместе с другом Майклом Палином организовал телевизионное шоу The Love Show, а также писал сценарии для The Kathy Kirby Show, Late Night Line-Up», Complete and Utter History of Britain» и других. Прославило Джонса шоу «Монти Пайтон», со своим коллегой по которому он также снял фильмы « Монти Пайтон и Священный Грааль » и « Смысл жизни по Монти Пайтону », затем Джон также снял комедии « Эрик-викинг », « Ветер в ивах », « Всё могу ».В 2016 году семья Джонса сообщила, что он болен тяжелой формой деменции.