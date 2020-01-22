Бывший зам Мединского получил должность в аппарате Правительства РФ

Бывший заместитель министра культуры РФ Павел Степанов получил должность в новом аппарате Правительства РФ, следует из распоряжения, подписанного новым премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
фото: Алексей Смышляев / Интерпресс / ТАСС
Согласно документу, Степанов назначен директором Департамента сопровождения законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации.
С 2014-го по август 2018 года Павел Степанов возглавлял компанию «Центра Партнершип», входящей в холдинг «Газпром-Медиа», а затем стал сначала советником министра Владимира Мединского, а затем и его заместителем. В министерстве он курировал деятельность департамента государственной поддержки искусства и народного творчества и департамента кинематографии, который тогда возглавляла Ольга Любимова, вчера назначенная указом Президента РФ министром культуры.