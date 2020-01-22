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Бывший зам Мединского получил должность в аппарате Правительства РФ

22 января
2020 год

Новости кино >>
22 января 2020
Бывший заместитель министра культуры РФ Павел Степанов получил должность в новом аппарате Правительства РФ, следует из распоряжения, подписанного новым премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Бывший зам Мединского получил должность в аппарате Правительства РФ
фото: Алексей Смышляев / Интерпресс / ТАСС

Согласно документу, Степанов назначен директором Департамента сопровождения законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации.

С 2014-го по август 2018 года Павел Степанов возглавлял компанию «Центра Партнершип», входящей в холдинг «Газпром-Медиа», а затем стал сначала советником министра Владимира Мединского, а затем и его заместителем. В министерстве он курировал деятельность департамента государственной поддержки искусства и народного творчества и департамента кинематографии, который тогда возглавляла Ольга Любимова, вчера назначенная указом Президента РФ министром культуры.
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