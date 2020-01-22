Российские кинокритики назвали лучшим фильмом 2019 года «Дылду» Кантемира Балагова

Гильдия киноведов и кинокритиков России вручила свои награды «Белый слон» по итогам прошедшего года. Лучшим фильмом была названа «
Дылда
»
Кантемира Балагова
. Он же признан лучшим режиссером. За работу над «Дылдой» премией критиков были, кроме того, отмечены оператор
Ксения Середа
и художник
Сергей Иванов
.
фото: "Дылда"
Лучшим актером критики признали сразу двоих. Это
Алексей Агранович
, сыгравший в фильме «
Юморист
»
Михаила Идова
, и
Алексей Вертков
из «
Воскресенья
»
Светланы Проскуриной
. Главной женской актерской награды была удостоена
Елена Сусанина
из «
Керосина
»
Юсупа Разыкова
. Эта же лента получила призы за лучшие сценарий и музыку. За роли второго плана критики отметили
Наталью Тенякову
и
Александра Балуева
, сыгравших в ленте «
Француз
»
Андрея Смирнова
.
Лучшим дебютом был назван «
Мальчик русский
»
Александра Золотухина
. Худрука этой ленты, знаменитого режиссера
Александра Сокурова
критики отметили почетной наградой имени
Мирона Черненко
«За честь и достоинство».
В категории неигрового кино победу одержала работа
Алексея Федорченко
«
Кино эпохи перемен
», лучшим анимационным фильмом был назван «
Он не может жить без космоса
»
Константина Бронзита
. Молодые кинокритики своей премией «Голос» отметили картину
Даниила Зинченко
«
Тиннитус
».