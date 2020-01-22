Российские кинокритики назвали лучшим фильмом 2019 года «Дылду» Кантемира Балагова

ревью

Памела Андерсон вышла замуж за продюсера, с которым встречалась 35 лет назад

Комедийный боевик из сундука с Уиллом Смитом в главной роли.

Замуж и в Париж: Аглая Тарасова, Александр Гудков и Никита Тарасов

Актёр рассказал об обиде на родителей

«Я боялся её до судорог»: Алексей Макаров об отношениях с Любовью Полищук

Интервью

Елена Малёнкина: «У нас получается, что дети от «Лунтика» сразу переходят к «Сумеркам»

Главный продюсер студии «100 КИЛОВАТТ» Елена Малёнкина об особенностях работы анимационной студии при ТВ-канале и проблемах с анимацией для подростков