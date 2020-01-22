Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Российские кинокритики назвали лучшим фильмом 2019 года «Дылду» Кантемира Балагова

22 января
2020 год

Новости кино >>
22 января 2020
Гильдия киноведов и кинокритиков России вручила свои награды «Белый слон» по итогам прошедшего года. Лучшим фильмом была названа «Дылда» Кантемира Балагова. Он же признан лучшим режиссером. За работу над «Дылдой» премией критиков были, кроме того, отмечены оператор Ксения Середа и художник Сергей Иванов.

Российские кинокритики назвали лучшим фильмом 2019 года «Дылду» Кантемира Балагова
фото: "Дылда"

Лучшим актером критики признали сразу двоих. Это Алексей Агранович, сыгравший в фильме «Юморист» Михаила Идова, и Алексей Вертков из «Воскресенья» Светланы Проскуриной. Главной женской актерской награды была удостоена Елена Сусанина из «Керосина» Юсупа Разыкова. Эта же лента получила призы за лучшие сценарий и музыку. За роли второго плана критики отметили Наталью Тенякову и Александра Балуева, сыгравших в ленте «Француз» Андрея Смирнова.

Лучшим дебютом был назван «Мальчик русский» Александра Золотухина. Худрука этой ленты, знаменитого режиссера Александра Сокурова критики отметили почетной наградой имени Мирона Черненко «За честь и достоинство».

В категории неигрового кино победу одержала работа Алексея Федорченко «Кино эпохи перемен», лучшим анимационным фильмом был назван «Он не может жить без космоса» Константина Бронзита. Молодые кинокритики своей премией «Голос» отметили картину Даниила Зинченко «Тиннитус».
версия для печати
Ссылки по теме
«Дылда» Кантемира Балагова отмечена призом FIPRESCI на фестивале в Палм-Спрингс
Российский фильм «Дылда» стал триумфатором азиатского «Оскара»
«Дылда»: Кантемировская дивизия снова в бою
«Дылда» Кантемира Балагова отмечена призом за режиссуру в Каннах
персоны
Алексей АграновичКантемир БалаговАлександр БалуевКонстантин БронзитАлексей ВертковАлександр ЗолотухинСергей Иванов (V)Михаил ИдовСветлана ПроскуринаЮсуп РазыковКсения СередаАндрей СмирновАлександр СокуровЕлена СусанинаНаталья ТеняковаАлексей ФедорченкоМирон Черненко
фильмы
ВоскресеньеДылдаКеросинМальчик русскийОн не может жить без космосаФранцузЮморист

анонс

Скорбим

Данила Перов
22 января ушёл из жизни актёр Данила Перов.
Аида Юнусова
21 января ушла из жизни актриса Аида Юнусова.
Евгений Булычёв
19 января ушёл из жизни актёр Евгений Булычёв.
Андрей Калашников
15 января ушёл из жизни актёр Андрей Калашников.

День рождения >>

Саулюс Барейкис
Александр Гетманский
Александр Дубина
Николай Иванов
Лариса Малеванная
Виктор Соцки-Войническу
Валентина Талызина
Всеволод Хованский-Померанцев
Леонид Ярмольник
Линда Блэр
Бэлтазар Гетти
Пайпер Лори
Дайан Лэйн
Кристофер Мастерсон
Конрад Файдт
Джон Хёрт
все родившиеся 22 января >>

Афиша кино >>

Ледяная принцесса
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения, семейное кино, сказка
Германия, Канада, 2018
Олдбой
детектив, драма, триллер
Южная Корея, 2003
Расправь крылья
приключения, семейное кино, фильм о животных, экранизация
Франция, Норвегия, 2019
Шахматист
биография, драма, комедия, экранизация
Индия, Франция, 2019
Барашек Шон: Фермагеддон
комедия, приключения, семейное кино
Великобритания, США, Франция, 2019
Марафон желаний
мелодрама
Россия, 2020
Плохие парни навсегда
боевик, комедия, криминальный фильм
США, 2020
Под водой
боевик, фильм ужасов
США, 2019
Так близко к горизонту
мелодрама, экранизация
Германия, 2019
(НЕ) Идеальный мужчина
комедия, фэнтези
Россия, 2020
Сквозь снег
боевик, научная фантастика, триллер
Южная Корея,Чехия,Франция,США, 2013
Маяк
драма, фильм ужасов, фэнтези
Канада, США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен