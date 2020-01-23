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Началась работа над сиквелом «Капитана Марвел» с Бри Ларсон

23 января
2020 год

Новости кино >>
23 января 2020
Студия Marvel снимет вторую часть «Капитана Марвел», сообщает Deadline. Предполагается, что фильм выйдет на экраны в 2022 году. Главную роль исполнит Бри Ларсон.

Началась работа над сиквелом «Капитана Марвел» с Бри Ларсон
фото: Free-wallpapers

Режиссерами первой части выступили Анна Боден и Райан Флек, однако неизвестно, кто будет снимать вторую часть супергеройского фильма. На завершающей стадии переговоры со сценаристкой Меган МакДоннелл. Ранее она работала над сериалом студии Marvel «Ванда/Вижн», релиз которого запланирован на 2021 год.

В первой части главная героиня Кэрол Дэнверс (Бри Ларсон) пережила опаснейшее столкновение с инопланетными расами и стала одним из самых сильных супергероев в галактике. Чтобы противостоять захватчикам, ей предстоит совладать со своими новыми способностями и осознать свою роль в череде опасных событий. В фильме также приняли участие Джуд Лоу, Сэмюэл Эл Джексон, Бен Мендельсон, Лашана Линч, Ли Пейс и другие. Сюжет второго фильма и актерский состав пока неизвестны.

«Капитан Марвел» был первым фильмом вселенной Marvel, где главным героем стала женщина. Картина собрала в мировом прокате 1,12 млрд долларов.
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