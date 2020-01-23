Началась работа над сиквелом «Капитана Марвел» с Бри Ларсон

Студия Marvel
снимет вторую часть «Капитана Марвел»
, сообщает Deadline
. Предполагается, что фильм выйдет на экраны в 2022 году. Главную роль исполнит Бри Ларсон
.
Режиссерами первой части выступили Анна Боден
и Райан Флек
, однако неизвестно, кто будет снимать вторую часть супергеройского фильма. На завершающей стадии переговоры со сценаристкой Меган МакДоннелл
. Ранее она работала над сериалом студии Marvel «Ванда/Вижн»
, релиз которого запланирован на 2021 год.
В первой части главная героиня Кэрол Дэнверс (Бри Ларсон) пережила опаснейшее столкновение с инопланетными расами и стала одним из самых сильных супергероев в галактике. Чтобы противостоять захватчикам, ей предстоит совладать со своими новыми способностями и осознать свою роль в череде опасных событий. В фильме также приняли участие Джуд Лоу
, Сэмюэл Эл Джексон
, Бен Мендельсон
, Лашана Линч
, Ли Пейс
и другие. Сюжет второго фильма и актерский состав пока неизвестны.
«Капитан Марвел» был первым фильмом вселенной Marvel, где главным героем стала женщина. Картина собрала в мировом прокате 1,12 млрд долларов.