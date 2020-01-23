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Анна Попова сыграет сразу две роли в сериале «Стань моей тенью»

23 января
2020 год

Новости кино >>
23 января 2020
Телеканал «Украина» снимает новый 4-серийный фильм «Стань моей тенью». Это история о сестрах-близнецах Ольге и Вере, которые оказались в любовном треугольнике. Но спустя время менее удачливой Вере предстоит простить обиду и прийти на помощь сестре.

Анна Попова сыграет сразу две роли в сериале «Стань моей тенью»
фото: Пресс-служба телеканала «Украина»

Режиссером-постановщиком картины стал Андрей Силкин. Главную роль исполнит Анна Попова. Она играет сразу двух сестер, однако это не первый подобный опыт для нее.

«Я уже играла близнецов, но обычно одну пытаются сделать хорошей, а вторую – плохой. Я же играю двух живых девчонок – бойких, сильных, но так как они оказываются в разных ситуациях и их жизни складываются по-разному, то у каждой есть какие-то свои комплексы и проблемы», – отмечает актриса.

По сюжету сериала Ольга и Вера не общаются уже 12 лет. Тогда Ольга отбила у сестры жениха Игоря, вышла за него замуж, организовала свой бизнес и разбогатела. Вера же так и не стала женой, она работает официанткой в провинциальном ресторане.

Спустя 12 лет Игорь, разыскав Веру, сообщает ей, что на Ольгу совершено покушение, она лежит в клинике без сознания и – для безопасности – под чужим именем. Мужчина умоляет Веру «временно заменить» Ольгу для того, чтобы подписать от ее имени важный контракт. Поддавшись на уговоры Игоря, женщина соглашается, не подозревая, что с этого момента становится пешкой в чужой опасной игре, на кон в которой поставлена жизнь обеих сестёр.

В сериале Артемий Егоров воплощает роль врача по имени Илья. Его герой – благородный и сильный мужчина, мечта всех женщин.

«Илья ценой своей карьеры спасает человека. Это мужчина, который не боится брать на себя ответственность, а это в современном мире редкость. Не могу сказать, что я играю себя, но, мне кажется, я не боюсь ответственности. Кстати, зрители ошибочно считают, что сами актеры точно такие же, как и персонажи, которых они воплощают. Но зачастую артист, который играет злодея, в жизни – добрейший человек. А бывает и наоборот», – рассказывает Егоров.

В фильме также снимаются Дмитрий Пчела, Павел Вишняков, Александр Рудько, Дмитрий Чернов, Анна Сердюк, Мария Рябошапка, Светлана Кирпичева, Катерина Рубашкина.

Съемки картины проходят в Киеве и Киевской области.
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персоны
Павел ВишняковАртемий ЕгоровСветлана КирпичёваАнна ПоповаДмитрий ПчелаЕкатерина РубашкинаАлександр РудькоАндрей СилкинДмитрий Чернов (II)
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Стань моей тенью

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