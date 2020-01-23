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«Ведьмак» станет аниме

23 января
2020 год

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23 января 2020
Netflix выпустит анимационный фильм «Ведьмак: Ночной кошмар Волка» (The Witcher: Nightmare of the Wolf) по мотивам книг польского писателя Анджея Сапковского.

«Ведьмак» станет аниме
фото: kino-teatr.ru

«Слухи оказались правдой, идет работа над новым «Ведьмаком»! В анимационном фильме «Ведьмак: Ночной кошмар Волка» новая угроза настигнет Континент», – сообщается в официальном Twitter-аккаунте Netflix.

Созданием аниме займется южнокорейская студия Studio Mir. Над историей будут работать сценарист и продюсер Лорен Шмидт Хиссрик и сценарист Бо Де Майо. Дата релиза пока не сообщается.

Премьера «Ведьмака» на Netflix состоялась 20 декабря прошлого года. Еще до релиза сериал был официально продлен на второй сезон, который выйдет в 2021-м. Это история неустрашимого Геральта (Генри Кавилл) из Ривии, который в одиночку охотится на жутких монстров, представляющих смертельную опасность для жизни обычных людей. Большую популярность сериал получил благодаря компьютерной игре The Witcher, выпущенной польской студией CD Projekt RED, и серии комиксов.
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