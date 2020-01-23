«Ведьмак» станет аниме

Netflix
выпустит анимационный фильм «Ведьмак: Ночной кошмар Волка»
(The Witcher: Nightmare of the Wolf) по мотивам книг польского писателя Анджея Сапковского
.
«Слухи оказались правдой, идет работа над новым «Ведьмаком»! В анимационном фильме «Ведьмак: Ночной кошмар Волка» новая угроза настигнет Континент»
, – сообщается в официальном Twitter-аккаунте
Netflix.
Созданием аниме займется южнокорейская студия Studio Mir
. Над историей будут работать сценарист и продюсер Лорен Шмидт Хиссрик
и сценарист Бо Де Майо
. Дата релиза пока не сообщается.
Премьера «Ведьмака»
на Netflix состоялась 20 декабря прошлого года. Еще до релиза сериал был официально продлен на второй сезон, который выйдет в 2021-м. Это история неустрашимого Геральта (Генри Кавилл
) из Ривии, который в одиночку охотится на жутких монстров, представляющих смертельную опасность для жизни обычных людей. Большую популярность сериал получил благодаря компьютерной игре The Witcher
, выпущенной польской студией CD Projekt RED, и серии комиксов.