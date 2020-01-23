«Ведьмак» станет аниме

анонс

Картина вошла в программу специальных показов.

Мировая премьера «Уроков фарси» Вадима Перельмана состоится на Берлинском кинофестивале

Телеканал «Украина» работает над новым сериалом.

Анна Попова сыграет сразу две роли в сериале «Стань моей тенью»

23 января

Началась работа над сиквелом «Капитана Марвел» с Бри Ларсон

Фильм выйдет на экраны в 2022 году.