Мировая премьера «Уроков фарси» Вадима Перельмана состоится на Берлинском кинофестивале

Мировая премьера фильма «Уроки фарси» режиссера Вадима Перельмана состоится в рамках программы специальных показов 70-го Берлинского кинофестиваля, который пройдет с 20 февраля по 1 марта, сообщает пресс-служба смотра.
фото: Hype Film
«Уроки фарси» – это международный и мультиязычный проект (французский и немецкий языки), который стал результатом совместного производства трёх стран: России (Hype Film и LM Media), Германии (One Two Films) и Беларуси («Беларусьфильм»).
Сценарий к фильму написал российский эмигрант Илья Цофин, живущий в Берлине. За визуальную составляющую отвечал оператор Владислав Опельянц. Съёмки проходили в Минске и других городах Беларуси.
Зрителям поведают историю о том, как в 1942 году бельгиец еврейского происхождения Жиль Кремье, оказавшись в концлагере, выдаёт себя за перса – для него это единственная возможность остаться в живых. Эта ложь действительно спасает ему жизнь, но Жиль даже не может себе представить, какой ценой. Немецкие солдаты, довольные таким редким уловом, приводят Жиля к повару концлагеря Клаусу Коху, который мечтает, как только закончится война, уехать в Иран и открыть там ресторан. Кох ищет настоящего перса, который научит его говорить на персидском языке. Так начинается история Жиля Кремье и Клауса Коха – еврея и немца, узника и тюремщика, ученика и учителя.
Главные роли в картине исполнили Науэль Перес Бискаярт и Ларс Айдингер. Их игру уже отметил программный директор Берлинале Карло Шатриан, он же подчеркнул, что «"Уроки фарси" – фильм, который удивляет силой и оригинальностью истории, причем взятой из реальной жизни» .