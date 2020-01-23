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Мировая премьера «Уроков фарси» Вадима Перельмана состоится на Берлинском кинофестивале

23 января
2020 год

Новости кино >>
23 января 2020
Мировая премьера фильма «Уроки фарси» режиссера Вадима Перельмана состоится в рамках программы специальных показов 70-го Берлинского кинофестиваля, который пройдет с 20 февраля по 1 марта, сообщает пресс-служба смотра.

Мировая премьера «Уроков фарси» Вадима Перельмана состоится на Берлинском кинофестивале
фото: Hype Film

«Уроки фарси» – это международный и мультиязычный проект (французский и немецкий языки), который стал результатом совместного производства трёх стран: России (Hype Film и LM Media), Германии (One Two Films) и Беларуси («Беларусьфильм»).

Сценарий к фильму написал российский эмигрант Илья Цофин, живущий в Берлине. За визуальную составляющую отвечал оператор Владислав Опельянц. Съёмки проходили в Минске и других городах Беларуси.

Зрителям поведают историю о том, как в 1942 году бельгиец еврейского происхождения Жиль Кремье, оказавшись в концлагере, выдаёт себя за перса – для него это единственная возможность остаться в живых. Эта ложь действительно спасает ему жизнь, но Жиль даже не может себе представить, какой ценой. Немецкие солдаты, довольные таким редким уловом, приводят Жиля к повару концлагеря Клаусу Коху, который мечтает, как только закончится война, уехать в Иран и открыть там ресторан. Кох ищет настоящего перса, который научит его говорить на персидском языке. Так начинается история Жиля Кремье и Клауса Коха – еврея и немца, узника и тюремщика, ученика и учителя.

Главные роли в картине исполнили Науэль Перес Бискаярт и Ларс Айдингер. Их игру уже отметил программный директор Берлинале Карло Шатриан, он же подчеркнул, что «"Уроки фарси" – фильм, который удивляет силой и оригинальностью истории, причем взятой из реальной жизни» .
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Мировая премьера «Уроков фарси» Вадима Перельмана состоится на Берлинском кинофестивале фотографии
Мировая премьера «Уроков фарси» Вадима Перельмана состоится на Берлинском кинофестивале фотографии
Мировая премьера «Уроков фарси» Вадима Перельмана состоится на Берлинском кинофестивале фотографии
Мировая премьера «Уроков фарси» Вадима Перельмана состоится на Берлинском кинофестивале фотографии
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