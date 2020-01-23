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Брэдли Купер снимет фильм о композиторе Леонарде Бернстайне

23 января
2020 год

Новости кино >>
23 января 2020
Американский актер Брэдли Купер работает над своим вторым фильмом. Это биографическая лента о композиторе и дирижере Леонарде Бернстайне. Права на фильм приобрел Netflix, сообщает Deadline.

Леонард Бернстайн
фото: GETTY IMAGES

Название фильма пока неизвестно, однако за него взялись ведущие продюсеры, в числе которых сам Купер, Стивен Спилберг («Люди в черном», «Трансформеры»), а также номинанты на «Оскар» режиссеры Мартин Скорсезе («Ирландец»), Тодд Филлипс («Джокер») и продюсеры этих фильмов.

Леонард Бернстайн был первым американским дирижером, который получил признание во всем мире. Он сумел добиться успеха, во многом благодаря тому, что его концерты транслировались по национальному радио. Бернстайн также был композитором и пианистом, управлял оркестром Нью-Йоркской филармонии и писал музыку для мюзиклов («Вестсайдская история») и фильмов («Окно во двор»). Бернстайна сыграет сам Брэдли Купер. Он также выступит в качестве соавтора биографической ленты вместе с Джошем Сингером, получившим в 2015-м «Оскар» за фильм «В центре внимания».

Режиссерским дебютом Брэдли Купера стал фильм «Звезда родилась», где он также исполнил одну из главных ролей вместе с Леди Гагой. Картина была номинирована «Оскар».

«Дебют Брэдли в качестве режиссера был блестящим. Он быстро зарекомендовал себя как серьезного автора. Его огромное желание и четкое понимание того, как нужно рассказать историю взаимоотношений легендарного композитора Леонарда Бернштейна и его жены Фелиции Монтеалегре, безусловно, принесут свои плоды», – отметил глава Netflix Скотт Стубер.

Брэдли Куперу удалось получить права от родственников Бернштейна. В течение последних двух лет актер много общался с детьми композитора – Джейми, Александром и Ниной. Известно, что в 2018-м Кэри Фукунага также планировал снять биографическую картину о Бернштейне «Американец» с Джейком Джилленхолом в главной роли. Однако работа была остановлена.
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