Брэдли Купер снимет фильм о композиторе Леонарде Бернстайне

Американский актер Брэдли Купер
работает над своим вторым фильмом. Это биографическая лента о композиторе и дирижере Леонарде Бернстайне
. Права на фильм приобрел Netflix
, сообщает Deadline
.
Название фильма пока неизвестно, однако за него взялись ведущие продюсеры, в числе которых сам Купер, Стивен Спилберг
(«Люди в черном»
, «Трансформеры»
), а также номинанты на «Оскар»
режиссеры Мартин Скорсезе
(«Ирландец»
), Тодд Филлипс
(«Джокер»
) и продюсеры этих фильмов.
Леонард Бернстайн был первым американским дирижером
, который получил признание во всем мире. Он сумел добиться успеха, во многом благодаря тому, что его концерты транслировались по национальному радио. Бернстайн также был композитором и пианистом, управлял оркестром Нью-Йоркской филармонии и писал музыку для мюзиклов («Вестсайдская история»
) и фильмов («Окно во двор»
). Бернстайна сыграет сам Брэдли Купер. Он также выступит в качестве соавтора биографической ленты вместе с Джошем Сингером
, получившим в 2015-м «Оскар» за фильм «В центре внимания»
.
Режиссерским дебютом Брэдли Купера стал фильм «Звезда родилась»
, где он также исполнил одну из главных ролей вместе с Леди Гагой
. Картина была номинирована «Оскар».
«Дебют Брэдли в качестве режиссера был блестящим. Он быстро зарекомендовал себя как серьезного автора. Его огромное желание и четкое понимание того, как нужно рассказать историю взаимоотношений легендарного композитора Леонарда Бернштейна и его жены Фелиции Монтеалегре, безусловно, принесут свои плоды»
, – отметил глава Netflix Скотт Стубер
.
Брэдли Куперу удалось получить права от родственников Бернштейна. В течение последних двух лет актер много общался с детьми композитора – Джейми, Александром и Ниной. Известно
, что в 2018-м Кэри Фукунага
также планировал снять биографическую картину о Бернштейне «Американец»
с Джейком Джилленхолом
в главной роли. Однако работа была остановлена.