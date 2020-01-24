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Владимир Мединский назначен помощником Президента РФ

24 января
2020 год

Новости кино >>
24 января 2020
Бывший министр культуры РФ Владимир Мединский назначен помощником Президента РФ Владимира Путина, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Владимир Мединский назначен помощником Президента РФ
фото: www.medinskiy.ru

Мединский возглавлял министерство культуры РФ с 2012 года до 15 января 2020-го, когда правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку после оглашения послания Президента РФ Федеральному собранию. На посту министра культуры Мединского 21 января сменила Ольга Любимова, с 2018 года работавшая директором департамента кинематографии Минкультуры РФ.

Владимир Толстой, занимающий пост советника Президента РФ по культуре, сохранил свое место.
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