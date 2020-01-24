Бывший министр культуры РФ Владимир Мединский назначен помощником Президента РФ Владимира Путина, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
фото: www.medinskiy.ru
Мединский возглавлял министерство культуры РФ с 2012 года до 15 января 2020-го, когда правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку после оглашения послания Президента РФ Федеральному собранию. На посту министра культуры Мединского 21 января сменила Ольга Любимова, с 2018 года работавшая директором департамента кинематографии Минкультуры РФ.
Владимир Толстой, занимающий пост советника Президента РФ по культуре, сохранил свое место.