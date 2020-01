Disney и Sony Pictures в России будут прокатывать фильмы отдельно

фото: disney.ru

Компания Walt Disney Studios Sony Pictures releasing (WDSSPR), которая осуществляла выпуск в России фильмов студий Disney и Sony Pictures прекращает свое существование. С 1 февраля прокат кинофильмов всех студий, принадлежащих The Walt Disney Company, а также привлеченных проектов на территории России и СНГ будет осуществляться ООО «Дисней Студиос», сообщает пресс-служба новой структуры.Таким образом «Дисней Студиос» будет представлять на российском рынке фильмы производства The Walt Disney Studios, The Walt Disney Animation, Disney и Pixar, Marvel Studios и Lucasfilm, а также фильмы производства 20th Century Studios, Searchlight и других студий, вошедших в состав Walt Disney Company в результате покупки части активов компании Fox.», – говорит генеральный директор «Уолт Дисней Компани СНû графике релизов 2020-го у новой компании уже более двадцати проектов. Среди них – долгожданные приключенческие хиты Disney « Мулан » и « Круиз по джунглям », анимационные ленты Disney и Pixar « Вперёд » и « Душа », блокбастеры MARVEL « Чёрная вдова » и « Вечные », фильмы 20th Century Studios « King's Man: Начало » и « Смерть на Ниле », триллер студии Searchlight « Женщина в окне », продолжение сказочного приключения от Disney, Yellow, Black and White и телеканала «Россия» « Последний богатырь: Корень зла », и многие другие.», – подчеркивает руководитель направления маркетинга ООО «Дисней Студиос»Главой отдела дистрибуции новой структуры стал, до этого возглавлявший российское подразделение «Двадцатый век Фокс».», – отмечает Смирнов.