Disney и Sony Pictures в России будут прокатывать фильмы отдельно

Компания Walt Disney Studios Sony Pictures releasing (WDSSPR), которая осуществляла выпуск в России фильмов студий Disney и Sony Pictures прекращает свое существование. С 1 февраля прокат кинофильмов всех студий, принадлежащих The Walt Disney Company, а также привлеченных проектов на территории России и СНГ будет осуществляться ООО «Дисней Студиос», сообщает пресс-служба новой структуры.
фото: disney.ru
Таким образом «Дисней Студиос» будет представлять на российском рынке фильмы производства The Walt Disney Studios, The Walt Disney Animation, Disney и Pixar, Marvel Studios и Lucasfilm, а также фильмы производства 20th Century Studios, Searchlight и других студий, вошедших в состав Walt Disney Company в результате покупки части активов компании Fox.
«Фильмы Disney традиционно привлекают в кинотеатры миллионы российских семей. В десятку самых кассовых релизов на территории России и СНГ входят сразу шесть фильмов Disney. Кроме того, первое место уже много лет удерживает фильм 20CFox «Аватар». В 2020 году ООО «Дисней Студиос» представит особенно яркий пакет картин, дополненный прекрасными работами студий 20th Century Studios, Searchlight и другими. Уверен, что все это позволит компании занять лидирующие позиции на рынке кинопроката России и СНГ», – говорит генеральный директор «Уолт Дисней Компани СНГ» Кахабер Абашидзе.
«Disney – уникальная компания, в которой кино является частью большой системы и локомотивом, направляющим коммерческий успех в других направлениях бизнеса компании. Прекрасно, что к любимым миллионами людей в России и СНГ брендам, студиям и франшизам присоединяются новые, которые сделают наше портфолио еще более разнообразным, интересным и привлекательным для новых аудиторий», – подчеркивает руководитель направления маркетинга ООО «Дисней Студиос» Елена Бродская.
Главой отдела дистрибуции новой структуры стал Вадим Смирнов, до этого возглавлявший российское подразделение «Двадцатый век Фокс».
«Мы сейчас являемся свидетелями и участниками уникального момента, когда традиции, опыт, мудрость и сила двух самых легендарных, любимых и узнаваемых голливудских студий, Disney и FOX, объединяются под крылом Disney. В результате этого непростого, но очень интересного эпохального процесса, выиграет, в первую очередь, зритель, который получит еще больше ярких киновпечатлений, эмоций, неповторимых переживаний и добра», – отмечает Смирнов.