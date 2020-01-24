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Disney и Sony Pictures в России будут прокатывать фильмы отдельно

24 января
2020 год

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24 января 2020
Компания Walt Disney Studios Sony Pictures releasing (WDSSPR), которая осуществляла выпуск в России фильмов студий Disney и Sony Pictures прекращает свое существование. С 1 февраля прокат кинофильмов всех студий, принадлежащих The Walt Disney Company, а также привлеченных проектов на территории России и СНГ будет осуществляться ООО «Дисней Студиос», сообщает пресс-служба новой структуры.

Disney и Sony Pictures в России будут прокатывать фильмы отдельно
фото: disney.ru

Таким образом «Дисней Студиос» будет представлять на российском рынке фильмы производства The Walt Disney Studios, The Walt Disney Animation, Disney и Pixar, Marvel Studios и Lucasfilm, а также фильмы производства 20th Century Studios, Searchlight и других студий, вошедших в состав Walt Disney Company в результате покупки части активов компании Fox.

«Фильмы Disney традиционно привлекают в кинотеатры миллионы российских семей. В десятку самых кассовых релизов на территории России и СНГ входят сразу шесть фильмов Disney. Кроме того, первое место уже много лет удерживает фильм 20CFox «Аватар». В 2020 году ООО «Дисней Студиос» представит особенно яркий пакет картин, дополненный прекрасными работами студий 20th Century Studios, Searchlight и другими. Уверен, что все это позволит компании занять лидирующие позиции на рынке кинопроката России и СНГ», – говорит генеральный директор «Уолт Дисней Компани СНГ» Кахабер Абашидзе.

В графике релизов 2020-го у новой компании уже более двадцати проектов. Среди них – долгожданные приключенческие хиты Disney «Мулан» и «Круиз по джунглям», анимационные ленты Disney и Pixar «Вперёд» и «Душа», блокбастеры MARVEL «Чёрная вдова» и «Вечные», фильмы 20th Century Studios «King's Man: Начало» и «Смерть на Ниле», триллер студии Searchlight «Женщина в окне», продолжение сказочного приключения от Disney, Yellow, Black and White и телеканала «Россия» «Последний богатырь: Корень зла», и многие другие.

«Disney – уникальная компания, в которой кино является частью большой системы и локомотивом, направляющим коммерческий успех в других направлениях бизнеса компании. Прекрасно, что к любимым миллионами людей в России и СНГ брендам, студиям и франшизам присоединяются новые, которые сделают наше портфолио еще более разнообразным, интересным и привлекательным для новых аудиторий», – подчеркивает руководитель направления маркетинга ООО «Дисней Студиос» Елена Бродская.

Главой отдела дистрибуции новой структуры стал Вадим Смирнов, до этого возглавлявший российское подразделение «Двадцатый век Фокс».

«Мы сейчас являемся свидетелями и участниками уникального момента, когда традиции, опыт, мудрость и сила двух самых легендарных, любимых и узнаваемых голливудских студий, Disney и FOX, объединяются под крылом Disney. В результате этого непростого, но очень интересного эпохального процесса, выиграет, в первую очередь, зритель, который получит еще больше ярких киновпечатлений, эмоций, неповторимых переживаний и добра», – отмечает Смирнов.
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