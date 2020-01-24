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Александр Головин и Дарья Мельникова попадают в зону отчуждения

24 января
2020 год

Новости кино >>
24 января 2020
В сети появился первый официальный трейлер триллера «Запретная зона», в которой авторы рассмотрели чернобыльскую катастрофу через призму трансформации сознания общества и отношений между людьми.


1989 год, 180 км от Чернобыля. 4 парня и 2 девушки, путешествуя по реке, заплывают в зону отселения. Волею случая из-за них погибает человек, прятавшийся в заброшенной деревне, и в руках ребят оказывается сумка с большой суммой денег...

«Действие фильма происходит в 1989 году в зоне, пострадавшей от Чернобыльской аварии. Молодым героям волей случая попадают в руки большие деньги, которых они никогда не видели, — объясняет продюсер ленты Георгий Малков. — И для них наступает новая реальность. При том, что это жанровый триллер, сама история - это, в общем, метафора того, как резко (словно после взрыва) поменялась наша страна в те годы и как людям пришлось так же резко и болезненно меняться под новый мир, где рулят деньги».

Александр Головин и Дарья Мельникова попадают в зону отчуждения

Главные роли в картине сыграли Дарья Мельникова, Александр Головин, Даниил Вахрушев, Сергей Сосновский, Павел Чинарёв, Ирина Безряднова, Сергей Толкач, Юлианна Михневич, Игорь Сидорчик, Никита Провалинский и Павел Овсянников. Режиссером фильма выступил Митрий Семенов-АлейниковФранка»), а продюсерские функции выполняли Максим Максимов, Андрей Липов и Георгий Малков.

«Мы сделали современное, качественное, увлекательное кино, — рассказал Андрей Липов. — Сюжет нашего фильма держит интригу до последнего момента. Над картиной работала профессиональная команда, у которой за плечами большой опыт. Те, кто видели уже фильм, говорят, что он превосходит ожидания, а как ближайшие референсы называют «Не дыши» и «Тихое место».

Александр Головин и Дарья Мельникова попадают в зону отчуждения

В российский прокат «Запретная зона» выходит 23 апреля 2020 года.
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Ирина БезрядноваДаниил ВахрушевАлександр ГоловинМаксим Максимов (V)Георгий МалковДарья МельниковаЮлианна МихневичДмитрий Семёнов (II)Игорь СидорчикСергей СосновскийСергей ТолкачПавел Чинарёв
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Александр Головин и Дарья Мельникова попадают в зону отчуждения фотографии
Александр Головин и Дарья Мельникова попадают в зону отчуждения фотографии
Александр Головин и Дарья Мельникова попадают в зону отчуждения фотографии
Александр Головин и Дарья Мельникова попадают в зону отчуждения фотографии
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