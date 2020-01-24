Александр Головин и Дарья Мельникова попадают в зону отчуждения

В сети появился первый официальный трейлер триллера «Запретная зона
», в которой авторы рассмотрели чернобыльскую катастрофу через призму трансформации сознания общества и отношений между людьми.
1989 год, 180 км от Чернобыля. 4 парня и 2 девушки, путешествуя по реке, заплывают в зону отселения. Волею случая из-за них погибает человек, прятавшийся в заброшенной деревне, и в руках ребят оказывается сумка с большой суммой денег...
«Действие фильма происходит в 1989 году в зоне, пострадавшей от Чернобыльской аварии. Молодым героям волей случая попадают в руки большие деньги, которых они никогда не видели
, — объясняет продюсер ленты Георгий Малков
. — И для них наступает новая реальность. При том, что это жанровый триллер, сама история - это, в общем, метафора того, как резко (словно после взрыва) поменялась наша страна в те годы и как людям пришлось так же резко и болезненно меняться под новый мир, где рулят деньги
».
Главные роли в картине сыграли Дарья Мельникова
, Александр Головин
, Даниил Вахрушев
, Сергей Сосновский
, Павел Чинарёв
, Ирина Безряднова
, Сергей Толкач
, Юлианна Михневич
, Игорь Сидорчик
, Никита Провалинский
и Павел Овсянников
. Режиссером фильма выступил Митрий Семенов-Алейников
(«Франка
»), а продюсерские функции выполняли Максим Максимов
, Андрей Липов
и Георгий Малков.
«Мы сделали современное, качественное, увлекательное кино
, — рассказал Андрей Липов. — Сюжет нашего фильма держит интригу до последнего момента. Над картиной работала профессиональная команда, у которой за плечами большой опыт. Те, кто видели уже фильм, говорят, что он превосходит ожидания, а как ближайшие референсы называют «Не дыши» и «Тихое место»
.
В российский прокат «Запретная зона
» выходит 23 апреля 2020
года.