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Российское подразделение Sony Pictures возглавил Антон Сиренко

24 января
2020 год

Новости кино >>
24 января 2020
Российское подразделение студии Sony Pictures возглавил Антон Сиренко, с 2007 по 2018 годы возглавлявший компанию WDSSPR, занимавшуюся прокатом на территории РФ фильмов не только Sony Pictures, но и Disney.

Российское подразделение Sony Pictures возглавил Антон Сиренко
фото: РИА Новости/Евгений Биятов

О прекращении работы совместной компании было объявлено сегодня. Теперь прокат фильмов всех студий, принадлежащих The Walt Disney Company, а также привлеченных проектов на территории России и СНГ будет осуществляться ООО «Дисней Студиос». Проектами Sony Pictures займется ООО «Сони Пикчерс Продакшнс энд Релизинг», генеральным директором которого и стал Сиренко, сообщает пресс-служба новой компании.

Она займется «кинотеатральной, цифровой и телевизионной дистрибуцией и маркетингом на территории России и СНГ, а также продолжит работу в направлении совместного производства художественных фильмов с российскими продюсерами».

Первым кинотеатральным релизом «Сони Пикчерс Продакшнс энд Релизинг» стала вышедшая в эти выходные на экраны экшн-комедия «Плохие парни навсегда». В 2020 году компания также выпустит как студийные релизы «Морбиус», «Охотники за привидениями: Наследники», «Веном 2», «Кролик Питер 2», «Маленькие женщины», так и российские фильмы – «Лёд 2», «Спутник», «БУМЕРанг» и «Хэппи-энд».
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