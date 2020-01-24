Российское подразделение Sony Pictures возглавил Антон Сиренко

Российское подразделение студии Sony Pictures возглавил Антон Сиренко, с 2007 по 2018 годы возглавлявший компанию WDSSPR, занимавшуюся прокатом на территории РФ фильмов не только Sony Pictures, но и Disney.
фото: РИА Новости/Евгений Биятов
О прекращении работы совместной компании было объявлено сегодня. Теперь прокат фильмов всех студий, принадлежащих The Walt Disney Company, а также привлеченных проектов на территории России и СНГ будет осуществляться ООО «Дисней Студиос». Проектами Sony Pictures займется ООО «Сони Пикчерс Продакшнс энд Релизинг», генеральным директором которого и стал Сиренко, сообщает пресс-служба новой компании.
Она займется «кинотеатральной, цифровой и телевизионной дистрибуцией и маркетингом на территории России и СНГ, а также продолжит работу в направлении совместного производства художественных фильмов с российскими продюсерами».