«Золотого орла» за лучший фильм получил «Текст» Клима Шипенко

Очередная церемония вручения премии Национальной Академии кинематографических искусств и наук России «Золотой орел» на «Мосфильме» завершилась неожиданной победой фильма режиссера
Клима Шипенко
«
Текст
», созданного видеосервисом Start, компанией ЦПШ при поддержке фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм».
фото: "Текст"
«Текст» отметили и актерскими наградами. За работу в фильме своих «Золотых орлов» получили
Александр Петров
и
Иван Янковский
, также был отмечен монтажер ленты
Тим Павленко
.
Четыре награды также достались «
Одессе
»
Валерия Тодоровского
. Эту ленту отметили за операторскую работу (
Роман Васьянов
), женскую роль второго плана (
Евгения Брик
), музыку (
Анна Друбич
) и работу художника-постановщика (
Владимир Гудилин
).
Лидер по числу номинаций – фильм «
Т-34
» – был отмечен призами за лучшую режиссерскую работу, сценарий (
Алексей Сидоров
) и визуальные эффекты.
Претендовавшая на звание лучшего фильма «
Дылда
»
Кантемира Балагова
получила только награду за лучшую женскую роль (
Виктория Мирошниченко
), пятый претендент на главного «Золотого орла» – дебют
Бориса Акопова
«
Бык
» – остался без наград.
В сериальных категориях победу одержали сразу два проекта телеканала «Россия-1» – «
Ненастье
» и «
Годунов
». За актерские работы в этих категориях наградили
Анну Михалкову
, сыгравшую в сериале «
Шторм
», и
Павла Деревянко
за «
Домашний арест
».
С этого года у премии «Золотой орел» есть денежный эквивалент. В индивидуальных номинациях он составляет 150 тысяч рублей. За лучший фильм и сериалы – 300 тысяч рублей.
На премии «Золотой орел» традиционно вручают почетную награду. В этом году ее с формулировкой «За вклад в российский кинематограф» получила актриса
Алиса Фрейндлих
.
«
Я благодарю академии за этот замечательный приз за вклад, но при этом возмущена, потому что мой вклад в кинематограф не велик. Я очень поздно начала сниматься, и то меня разглядывали, а потом театр забирал упорно назад и не пускал сниматься. Я все-таки театральная актриса. Мой вклад в кинематограф значительно меньше, чем вклад кинематографа в мою жизнь и в мою судьбу
», – отметила Фрейндлих.
ПОЛНЫЙ СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Лучший фильм – «Текст» (
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«Бык» (
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«Дылда» (
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)
«Одесса» (
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)
«Т-34» (
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)
Лучший телефильм или мини-сериал (до 10 серий) – «
» (читать рецензию на Годунов и первый сезоны) второй
«
Звоните ДиКаприо!
» (
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)
«
Шторм
» (
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)
Лучший телевизионный сериал (более 10 серий) – «
» ( Ненастье ) читать рецензию
«
А.Л.Ж.И.Р
» (
читать рецензию
)
«
Домашний арест
» (
читать интервью с Семеном Слепаковым
)
Лучший неигровой фильм – «Без срока давности. Открывая шкаф позора», реж. Николай Ахаян
«Антон Чехов и Исаак Левитан: Двойной портрет в интерьере эпохи»
«Оперение»
Лучший короткометражный фильм – «
», реж. Интервью Иван Соснин
«
Мама
»
«
Одна историческая ошибка
»
Лучший анимационный фильм – «
», реж. Он не может жить без космоса Константин Бронзит
«Лола живая картошка»
«Чик-Чирик»
Лучшая режиссерская работа – Алексей Сидоров, «Т-34»
Кантемир Балагов – «Дылда»
Клим Шипенко – «Текст»
Лучший сценарий – Алексей Сидоров, «Т-34»
Борис Акопов
– «Бык»
Максим Белозор
– «Одесса»
Лучшая женская роль в кино –
– «Дылда» Виктория Мирошниченко Стася Милославская
– «Бык»
Ирина Старшенбаум
– «Т-34»
Лучшая женская роль на телевидении –
, « Анна Михалкова » Шторм Анна Уколова
– «
Домашний арест
»
Татьяна Лялина
– «
Ненастье
»
Лучшая мужская роль в кино – Александр Петров, «Текст»
Юрий Борисов – «Бык»
Александр Петров – «Т-34» (
читать интервью
)
Лучшая мужская роль на телевидении –
Павел Деревянко
, «Домашний арест»
Александр Петров
– «
Звоните ДиКаприо!
»
Александр Яценко
– «Ненастье»
Лучшая женская роль второго плана –
, «Одесса» ( Евгения Брик ) читать интервью Мария Миронова
– «
Громкая связь
»
Ксения Раппопорт
– «Одесса»
Лучшая мужская роль второго плана –
, «Текст» Иван Янковский Евгений Цыганов
– «Одесса»
Виктор Добронравов
– «Т-34»
Лучшая операторская работа –
, «Одесса» Роман Васьянов Ксения Середа
– «Дылда»
Михаил Милашин
– «Т-34»
Лучшая работа художника-постановщика –
– «Одесса» Владимир Гудилин Константин Пахотин
– «Т-34»
Андрей Васин
,
Илья Мандриченко
– «
Тобол
»
Лучшая работа художника по костюмам – Владимир Никифоров, Дмитрий Андреев, «Тобол»
Александр Осипов – «Одесса»
Ульяна Полянская – «Т-34»
Лучшая музыка к фильму –
, «Одесса» Анна Друбич Олег Белов
– «
Миллиард
»
Николай Ростов
,
Иван Бурляев
,
Дмитрий Носков
– «Текст»
Лучший монтаж фильма – Тим Павленко, «Текст»
Игорь Литовинский – «Дылда»
Дмитрий Корабельников – «Т-34»
Лучшая работа звукорежиссера – Александр Копейкин, «
» Балканский рубеж
Алексей Самоделко – «Т-34»
Павел Дореули – «Тобол»
Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам – Наталья Горина, «Тобол»
Ирина Ляшко, Марина Евсеенко – «Балканский рубеж»
Ирина Ляшко – «Т-34»
Лучшие визуальные эффекты – ООО «Алгус-Студио», «Т-34»
Alambic VFX, Федор Журов – «
Герой
»
Компания Amalgama VFX – «Тобол»
Лучший зарубежный фильм в российском прокате – «
» Король Лев
«
Зеленая книга
»
«
Однажды…в Голливуде
»