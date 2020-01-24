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«Золотого орла» за лучший фильм получил «Текст» Клима Шипенко

24 января
2020 год

Новости кино >>
24 января 2020
Очередная церемония вручения премии Национальной Академии кинематографических искусств и наук России «Золотой орел» на «Мосфильме» завершилась неожиданной победой фильма режиссера Клима Шипенко «Текст», созданного видеосервисом Start, компанией ЦПШ при поддержке фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм».

«Золотого орла» за лучший фильм получил «Текст» Клима Шипенко
фото: "Текст"

«Текст» отметили и актерскими наградами. За работу в фильме своих «Золотых орлов» получили Александр Петров и Иван Янковский, также был отмечен монтажер ленты Тим Павленко.

Четыре награды также достались «Одессе» Валерия Тодоровского. Эту ленту отметили за операторскую работу (Роман Васьянов), женскую роль второго плана (Евгения Брик), музыку (Анна Друбич) и работу художника-постановщика (Владимир Гудилин).

Лидер по числу номинаций – фильм «Т-34» – был отмечен призами за лучшую режиссерскую работу, сценарий (Алексей Сидоров) и визуальные эффекты.

Претендовавшая на звание лучшего фильма «Дылда» Кантемира Балагова получила только награду за лучшую женскую роль (Виктория Мирошниченко), пятый претендент на главного «Золотого орла» – дебют Бориса Акопова «Бык» – остался без наград.

В сериальных категориях победу одержали сразу два проекта телеканала «Россия-1» – «Ненастье» и «Годунов». За актерские работы в этих категориях наградили Анну Михалкову, сыгравшую в сериале «Шторм», и Павла Деревянко за «Домашний арест».

С этого года у премии «Золотой орел» есть денежный эквивалент. В индивидуальных номинациях он составляет 150 тысяч рублей. За лучший фильм и сериалы – 300 тысяч рублей.

На премии «Золотой орел» традиционно вручают почетную награду. В этом году ее с формулировкой «За вклад в российский кинематограф» получила актриса Алиса Фрейндлих.

«Я благодарю академии за этот замечательный приз за вклад, но при этом возмущена, потому что мой вклад в кинематограф не велик. Я очень поздно начала сниматься, и то меня разглядывали, а потом театр забирал упорно назад и не пускал сниматься. Я все-таки театральная актриса. Мой вклад в кинематограф значительно меньше, чем вклад кинематографа в мою жизнь и в мою судьбу», – отметила Фрейндлих.

ПОЛНЫЙ СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Лучший фильм – «Текст» (читать рецензию)

«Бык» (читать рецензию)
«Дылда» (читать рецензию)
«Одесса» (читать рецензию)
«Т-34» (читать рецензию)

Лучший телефильм или мини-сериал (до 10 серий) – «Годунов» (читать рецензию на первый и второй сезоны)

«Звоните ДиКаприо!» (читать рецензию)
«Шторм» (читать рецензию)

Лучший телевизионный сериал (более 10 серий) – «Ненастье» (читать рецензию)

«А.Л.Ж.И.Р» (читать рецензию)
«Домашний арест» (читать интервью с Семеном Слепаковым)

Лучший неигровой фильм – «Без срока давности. Открывая шкаф позора», реж. Николай Ахаян

«Антон Чехов и Исаак Левитан: Двойной портрет в интерьере эпохи»
«Оперение»

Лучший короткометражный фильм – «Интервью», реж. Иван Соснин

«Мама»
«Одна историческая ошибка»

Лучший анимационный фильм – «Он не может жить без космоса», реж. Константин Бронзит

«Лола живая картошка»
«Чик-Чирик»

Лучшая режиссерская работа – Алексей Сидоров, «Т-34»

Кантемир Балагов – «Дылда»
Клим Шипенко – «Текст»

Лучший сценарий – Алексей Сидоров, «Т-34»

Борис Акопов – «Бык»
Максим Белозор – «Одесса»

Лучшая женская роль в кино – Виктория Мирошниченко – «Дылда»

Стася Милославская – «Бык»
Ирина Старшенбаум – «Т-34»

Лучшая женская роль на телевидении – Анна Михалкова, «Шторм»

Анна Уколова – «Домашний арест»
Татьяна Лялина – «Ненастье»

Лучшая мужская роль в кино – Александр Петров, «Текст»

Юрий Борисов – «Бык»
Александр Петров – «Т-34» (читать интервью)

Лучшая мужская роль на телевидении – Павел Деревянко, «Домашний арест»

Александр Петров – «Звоните ДиКаприо!»
Александр Яценко – «Ненастье»

Лучшая женская роль второго плана – Евгения Брик, «Одесса» (читать интервью)

Мария Миронова – «Громкая связь»
Ксения Раппопорт – «Одесса»

Лучшая мужская роль второго плана – Иван Янковский, «Текст»

Евгений Цыганов – «Одесса»
Виктор Добронравов – «Т-34»

Лучшая операторская работа – Роман Васьянов, «Одесса»

Ксения Середа – «Дылда»
Михаил Милашин – «Т-34»

Лучшая работа художника-постановщика – Владимир Гудилин – «Одесса»

Константин Пахотин – «Т-34»
Андрей Васин, Илья Мандриченко – «Тобол»

Лучшая работа художника по костюмам – Владимир Никифоров, Дмитрий Андреев, «Тобол»

Александр Осипов – «Одесса»
Ульяна Полянская – «Т-34»

Лучшая музыка к фильму – Анна Друбич, «Одесса»

Олег Белов – «Миллиард»
Николай Ростов, Иван Бурляев, Дмитрий Носков – «Текст»

Лучший монтаж фильма – Тим Павленко, «Текст»

Игорь Литовинский – «Дылда»
Дмитрий Корабельников – «Т-34»

Лучшая работа звукорежиссера – Александр Копейкин, «Балканский рубеж»

Алексей Самоделко – «Т-34»
Павел Дореули – «Тобол»

Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам – Наталья Горина, «Тобол»

Ирина Ляшко, Марина Евсеенко – «Балканский рубеж»
Ирина Ляшко – «Т-34»

Лучшие визуальные эффекты – ООО «Алгус-Студио», «Т-34»

Alambic VFX, Федор Журов – «Герой»
Компания Amalgama VFX – «Тобол»

Лучший зарубежный фильм в российском прокате – «Король Лев»

«Зеленая книга»
«Однажды…в Голливуде»
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«Золотого орла» за лучший фильм получил «Текст» Клима Шипенко фотографии
«Золотого орла» за лучший фильм получил «Текст» Клима Шипенко фотографии
«Золотого орла» за лучший фильм получил «Текст» Клима Шипенко фотографии
«Золотого орла» за лучший фильм получил «Текст» Клима Шипенко фотографии
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