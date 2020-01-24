В России в четвертый раз пройдет фестиваль индийского кино

С 10 по 15 марта сразу в семи городах России (Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Казань, Тюмень и Самара) пройдет IV фестиваль индийского кино MacCoffee Bollywood Film Festival, сообщает пресс-служба смотра.
фото: Пресс-служба фестиваля
Открытие состоится 10 марта в столичном киноцентре «Октябрь», где зрителям будет представлена новинка индийского проката, триллер режиссера Д. Сандипа «Тьма». Это первый проект в истории индийского кинематографа, который был снят в жанре «найденной пленки». Сюжет картины вдохновлен голливудским хитом «Паранормальное явление».
«В этом году мы решили провести наш кинофестиваль, формально приурочив его к индийскому празднику красок Холи, который символизирует наступление весны. Весна – это обновление и любовь, а о чем как не о любви все фильмы из Индии, даже если это триллер. С каждым годом на фестиваль приходит все больше людей, его любят, его ждут, и это главное, к чему мы стремимся. Надеемся, что в будущем наш фестиваль станет всероссийским», – отметил генеральный директор компании Indian Films и IV MacCoffee Bollywood Film Festival Карен Мирзоян.