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В России в четвертый раз пройдет фестиваль индийского кино

24 января
2020 год

Новости кино >>
24 января 2020
С 10 по 15 марта сразу в семи городах России (Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Казань, Тюмень и Самара) пройдет IV фестиваль индийского кино MacCoffee Bollywood Film Festival, сообщает пресс-служба смотра.

В России в четвертый раз пройдет фестиваль индийского кино
фото: Пресс-служба фестиваля

Открытие состоится 10 марта в столичном киноцентре «Октябрь», где зрителям будет представлена новинка индийского проката, триллер режиссера Д. Сандипа «Тьма». Это первый проект в истории индийского кинематографа, который был снят в жанре «найденной пленки». Сюжет картины вдохновлен голливудским хитом «Паранормальное явление».

«В этом году мы решили провести наш кинофестиваль, формально приурочив его к индийскому празднику красок Холи, который символизирует наступление весны. Весна – это обновление и любовь, а о чем как не о любви все фильмы из Индии, даже если это триллер. С каждым годом на фестиваль приходит все больше людей, его любят, его ждут, и это главное, к чему мы стремимся. Надеемся, что в будущем наш фестиваль станет всероссийским», – отметил генеральный директор компании Indian Films и IV MacCoffee Bollywood Film Festival Карен Мирзоян.

В программе фестиваля заявлены фильмы разных жанров – это и остросюжетный боевик «Отважная», и традиционные для Болливуда трогательные истории любви «Свадебная церемония», «Берегитесь, красавицы» и «Слепая любовь» с привычными танцами и яркими костюмами, а также патриотичная мотивирующая спортивная история «Индия, вперед!».
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