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Джей Джей Абрамс соберёт «Тёмную Лигу справедливости»

25 января
2020 год

Новости кино >>
25 января 2020
Джей Джей Абрамс и его студия Bad Robot в скором будущем приступит к разработке и производству киновселенной DC «Тёмная Лига справедливости», уверяет Deadline.


Пока нет информации о том, что ожидает зрителя и будет ли Абрамс сам ставить фильмы новой комикс-серии. Для начала студии предстоит встретиться со сценаристами.

«Тёмная Лига справедливости» родилась на свет в 2011 году. В её состав входят Джон Константин, Затанна, Болотная тварь, Мадам Ксанаду, Мертвец, Шейд, Чёрная Орхидея, Рэйвен, Франкенштейн и другие герои. Про некоторых из перечисленных уже снимали кино, но всей командой они засветятся на экране впервые.
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Джей Джей Абрамс соберёт «Тёмную Лигу справедливости» фотографии
Джей Джей Абрамс соберёт «Тёмную Лигу справедливости» фотографии
Джей Джей Абрамс соберёт «Тёмную Лигу справедливости» фотографии
Джей Джей Абрамс соберёт «Тёмную Лигу справедливости» фотографии
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