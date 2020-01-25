Джей Джей Абрамс соберёт «Тёмную Лигу справедливости»

Джей Джей Абрамс
и его студия Bad Robot в скором будущем приступит к разработке и производству киновселенной DC «Тёмная Лига справедливости
», уверяет Deadline
.
Пока нет информации о том, что ожидает зрителя и будет ли Абрамс сам ставить фильмы новой комикс-серии. Для начала студии предстоит встретиться со сценаристами.
«Тёмная Лига справедливости» родилась на свет в 2011 году. В её состав входят Джон Константин, Затанна, Болотная тварь, Мадам Ксанаду, Мертвец, Шейд, Чёрная Орхидея, Рэйвен, Франкенштейн и другие герои. Про некоторых из перечисленных уже снимали кино, но всей командой они засветятся на экране впервые.