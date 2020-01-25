Анна Тараторкина стала «Нашей доктором»

По сюжету дочь профессора медицины и талантливый кардиохирург Мария Лукаш проводит неудачную операцию девятилетней девочке, и маленькая Майя впадает в кому. Марию отстраняют от операций и от участия в реабилитации Майи. Стараниями Полины Маевской, предприимчивой невесты профессора Лукаша, Мария ссорится с отцом и увольняется из его клиники, чтобы потом устроиться в обычную детскую поликлинику участковым врачом. Марии, которую юные пациенты с симпатией называют «наша доктор», предстоит помочь многим людям, разобраться в причинах неудачной операции, пережить разочарование в близком человеке и найти своё личное счастье.
фото: пресс-служба компании «Фильмстрим»
«Моей героине очень непросто справляться со своим характером. Мария очень добрый человек с большим сердцем. Она амбициозная, она карьеристка, но есть у неё психологическая травма, которая тянется с юности – Мария боится не успеть спасти человека. В чём-то мы с ней похожи – я тоже склонна к максимализму и перфекционизму, я не всегда "удобный" человек и могу быть резковатой. И мы обе – трудоголики», – рассказала о своём персонаже Анна Тараторкина.
По словам Николая Михайлова, это «фильм о том, как добрый и отзывчивый человек может изменить и свою судьбу, и судьбы ближних. Доктор Маша своими душевными порывами собрала вокруг себя много людей. Наши истории – это так или иначе срез жизни. Всё время что-то новое, ту или иную историю воспринимаешь по-новому и ищешь новые подходы. В этом и есть прелесть нашей профессии, ведь мы каждый раз оказываемся в новых обстоятельствах».