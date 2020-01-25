«Дрянных девчонок» превратят в мюзикл

Популярную подростковую комедию нулевых «Дрянные девчонки
» перезапустят в виде киномюзикла. Согласно Deadline
, сценарий к фильму написала Тина Фей
на основе собственного бродвейского мюзикла «Дрянные девчонки», стартовавшего на сцене в 2018-м, на чьём счету 12 номинаций на театральную премию «Тони».
За производство картины отвечает студия Paramount. В продюсерскую команду входят Фей и Лорн Майклс
. Режиссёр для ремейка пока не найден. Неизвестно также, будет ли кто играть из прежнего актёрского состава.
Оригинал с Линдси Лохан
, Рэйчел Макадамс
, Амандой Сейфред
, Лиззи Каплан
, Эми Полер
и Фей рассказывал о Кэди Херон, которая возвращается из Африки домой для окончания средней школы и впервые встречается с психологической войной и неписанным сводом правил, придуманным современными девочками-подростками во главе с Реджиной Джордж.