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«Дрянных девчонок» превратят в мюзикл

25 января
2020 год

Новости кино >>
25 января 2020
Популярную подростковую комедию нулевых «Дрянные девчонки» перезапустят в виде киномюзикла. Согласно Deadline, сценарий к фильму написала Тина Фей на основе собственного бродвейского мюзикла «Дрянные девчонки», стартовавшего на сцене в 2018-м, на чьём счету 12 номинаций на театральную премию «Тони».

мюзикл
фото: deadline.com

За производство картины отвечает студия Paramount. В продюсерскую команду входят Фей и Лорн Майклс. Режиссёр для ремейка пока не найден. Неизвестно также, будет ли кто играть из прежнего актёрского состава.

Оригинал с Линдси Лохан, Рэйчел Макадамс, Амандой Сейфред, Лиззи Каплан, Эми Полер и Фей рассказывал о Кэди Херон, которая возвращается из Африки домой для окончания средней школы и впервые встречается с психологической войной и неписанным сводом правил, придуманным современными девочками-подростками во главе с Реджиной Джордж.
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