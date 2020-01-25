Релиз экранизации игры Uncharted перенесён на март 2021 года

Sony всё-таки поменяла дату релиза экранизации популярной серии игр Uncharted
после ухода режиссёра Трэвиса Найта
. Как сообщает THR
, «Неизведанное: Удача Дрейка
» выйдет в мировой прокат 5 марта 2021 года.
На смену Найту пришёл Рубен Фляйшер
. Том Холланд
сыграет Натана Дрейка, а Марк Уолберг
планирует предстать в качестве наставника главного героя Виктора «Салли» Салливана.
Адаптацию Uncharted уже не первый год покидают режиссёры. Ранее в её разработке принимали участие Дэвид О. Расселл
, Дэн Трахтенберг
и Шон Леви
. За последнюю версию сценария отвечают Арт Маркум
, Мэтт Холлоуэй
и Рэйф Джадкинс
.