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Релиз экранизации игры Uncharted перенесён на март 2021 года

25 января
2020 год

Новости кино >>
25 января 2020
Sony всё-таки поменяла дату релиза экранизации популярной серии игр Uncharted после ухода режиссёра Трэвиса Найта. Как сообщает THR, «Неизведанное: Удача Дрейка» выйдет в мировой прокат 5 марта 2021 года.

Релиз экранизации игры Uncharted перенесён на март 2021 года

На смену Найту пришёл Рубен Фляйшер. Том Холланд сыграет Натана Дрейка, а Марк Уолберг планирует предстать в качестве наставника главного героя Виктора «Салли» Салливана.

Адаптацию Uncharted уже не первый год покидают режиссёры. Ранее в её разработке принимали участие Дэвид О. Расселл, Дэн Трахтенберг и Шон Леви. За последнюю версию сценария отвечают Арт Маркум, Мэтт Холлоуэй и Рэйф Джадкинс.
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Релиз экранизации игры Uncharted перенесён на март 2021 года фотографии
Рубен Фляйшер
Релиз экранизации игры Uncharted перенесён на март 2021 года фотографии
Релиз экранизации игры Uncharted перенесён на март 2021 года фотографии
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