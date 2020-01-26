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Сэм Мендес признан постановщиком года по версии Гильдии режиссёров Америки

26 января
2020 год

Новости кино >>
26 января 2020
Объявлены лауреаты 72-й премии Гильдии режиссёров Америки, чья церемония вручения состоялась 25 января в Лос-Анджелесе. Список победителей опубликован на сайте DGA.

Лучшим кинорежиссёром 2019 года признан создатель картины «1917» Сэм Мендес. Для него это вторая премия Гильдии, которую он получил спустя 20 лет после триумфа «Красоты по-американски».


В категории «Лучший режиссёрский дебют» победу одержала Альма Харель, снявшая «Лапочку». В документальном жанре отметили Стивена Богнара и Джулию Райхерт за ленту «Американская фабрика».

В блоке за работу над драматическими сериалами награду получила Николь Кассель за пилотный эпизод «Сейчас лето, и у нас заканчивается лёд» телевизионного продолжения «Хранителей». В комедийной секции премия досталась Биллу Хейдеру за «Барри». Среди постановщиков мини-сериалов и телефильмов победу одержал Йохан Ренк, снявший «Чернобыль». Спайка Джонза наградили за съёмку рекламного ролика.
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