Сэм Мендес признан постановщиком года по версии Гильдии режиссёров Америки

Объявлены лауреаты 72-й премии Гильдии режиссёров Америки
, чья церемония вручения состоялась 25 января в Лос-Анджелесе. Список победителей опубликован на сайте DGA
.
Лучшим кинорежиссёром 2019 года признан создатель картины «1917
» Сэм Мендес
. Для него это вторая премия Гильдии, которую он получил спустя 20 лет после триумфа «Красоты по-американски
».
В категории «Лучший режиссёрский дебют» победу одержала Альма Харель
, снявшая «Лапочку
». В документальном жанре отметили Стивена Богнара
и Джулию Райхерт
за ленту «Американская фабрика
».
В блоке за работу над драматическими сериалами награду получила Николь Кассель
за пилотный эпизод «Сейчас лето, и у нас заканчивается лёд» телевизионного продолжения «Хранителей
». В комедийной секции премия досталась Биллу Хейдеру
за «Барри
». Среди постановщиков мини-сериалов и телефильмов победу одержал Йохан Ренк
, снявший «Чернобыль
». Спайка Джонза
наградили за съёмку рекламного ролика.