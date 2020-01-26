«Бэмби» переснимут в виде игрового фильма

Disney адаптирует для современного зрителя классический мультфильм «Бэмби
» в виде игровой ленты, уверяет THR
.
Сценарий к ремейку напишут Женева Робертсон-Дворет
(«Капитан Марвел
») и Линдси Бир
(«Годзилла против Конга
»). В продюсерскую команду входят Эндрю Миано
(«Прощание
») и братья Крис
и Пол Вайц
.
Знаменитая анимационная картина 1942 года, основанная на книге Феликса Зальтена
, изданной в 1923-м, повествует о новорожденном лесном принце, любопытном оленёнке. В детстве маленький Бэмби знакомится с окружающим его миром, обретает друзей и переживает самую горькую утрату своей жизни.
Это не единственная игровая экранизация сказки. В 1985-м Наталья Бондарчук
поставила по произведению Зальтена «Детство Бемби
», где титульную роль исполнил её сын Иван Бурляев
. В картине также играли сама Бондарчук, Николай Бурляев
, Инна Макарова
, Лев Дуров
, Марис
и Илзе Лиепа
.