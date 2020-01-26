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«Бэмби» переснимут в виде игрового фильма

26 января
2020 год

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26 января 2020
Disney адаптирует для современного зрителя классический мультфильм «Бэмби» в виде игровой ленты, уверяет THR.

Сценарий к ремейку напишут Женева Робертсон-ДворетКапитан Марвел») и Линдси БирГодзилла против Конга»). В продюсерскую команду входят Эндрю МианоПрощание») и братья Крис и Пол Вайц.


Знаменитая анимационная картина 1942 года, основанная на книге Феликса Зальтена, изданной в 1923-м, повествует о новорожденном лесном принце, любопытном оленёнке. В детстве маленький Бэмби знакомится с окружающим его миром, обретает друзей и переживает самую горькую утрату своей жизни.

Это не единственная игровая экранизация сказки. В 1985-м Наталья Бондарчук поставила по произведению Зальтена «Детство Бемби», где титульную роль исполнил её сын Иван Бурляев. В картине также играли сама Бондарчук, Николай Бурляев, Инна Макарова, Лев Дуров, Марис и Илзе Лиепа.
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«Бэмби» переснимут в виде игрового фильма фотографии
«Бэмби» переснимут в виде игрового фильма фотографии
«Бэмби» переснимут в виде игрового фильма фотографии
«Бэмби» переснимут в виде игрового фильма фотографии
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