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«Боль и слава» Педро Альмодовара получила премию «Гойя» за лучший фильм

26 января
2020 год

Новости кино >>
26 января 2020
«Боль и слава» Педро Альмодовара удостоена 34-й испанской национальной кинопремии «Гойя» в категории «Лучший фильм». Список лауреатов опубликован на сайте премии.

Картина Альмодовара была номинирована на «Гойю» в 16 категориях. В итоге ей досталось семь наград. Помимо победы в основной номинации, статуэтки также получили знаменитый режиссёр за постановку и оригинальный сценарий, Антонио Бандерас за лучшую мужскую роль, композитор фильма Альберто Иглесиас, исполнительница роли второго плана Хулиета Серрано и монтажёр.

Педро Альмодовар
фото: republica.com

Пять наград досталось картине Алехандро Аменабара «Во время войны»: за мужскую роль второго плана (Эдуард Фернандес), лучшего продюсера, работу художника-постановщика, художника по костюмам и грим.

Лучшей актрисой признана Белен Куэста, сыгравшая в ленте «Бесконечный ров». Звания лучшего европейского фильма удостоены «Отверженные» Ладжа Ли, а среди иберо-американских работ победу одержали «Героические неудачники» Себастьяна Боренштейна. В анимационной секции премию вручили мультфильму Сальвадора Симо «Бунюэль в лабиринте черепах».
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Боль и славаБунюэль в лабиринте черепахГероические неудачникиОтверженные

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Педро Альмодовар
Антонио Бандерас
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