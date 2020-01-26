«Боль и слава» Педро Альмодовара получила премию «Гойя» за лучший фильм

«Боль и слава
» Педро Альмодовара
удостоена 34-й испанской национальной кинопремии «Гойя»
в категории «Лучший фильм». Список лауреатов опубликован на сайте
премии.
Картина Альмодовара была номинирована на «Гойю» в 16 категориях. В итоге ей досталось семь наград. Помимо победы в основной номинации, статуэтки также получили знаменитый режиссёр за постановку и оригинальный сценарий, Антонио Бандерас
за лучшую мужскую роль, композитор фильма Альберто Иглесиас
, исполнительница роли второго плана Хулиета Серрано
и монтажёр.
Пять наград досталось картине Алехандро Аменабара
«Во время войны
»: за мужскую роль второго плана (Эдуард Фернандес
), лучшего продюсера, работу художника-постановщика, художника по костюмам и грим.
Лучшей актрисой признана Белен Куэста
, сыгравшая в ленте «Бесконечный ров
». Звания лучшего европейского фильма удостоены «Отверженные
» Ладжа Ли
, а среди иберо-американских работ победу одержали «Героические неудачники
» Себастьяна Боренштейна
. В анимационной секции премию вручили мультфильму Сальвадора Симо
«Бунюэль в лабиринте черепах
».