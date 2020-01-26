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«Анаконде» грозит перезапуск

26 января
2020 год

Новости кино >>
26 января 2020
Студия Sony задумала перезапустить популярный хоррор 90-х «Анаконда» с Дженнифер Лопес, Айс Кьюбом, Джоном Войтом, Кари Вурер, Дэнни Трэхо, Оуэном Уилсоном, Джонатаном Хайдом и Эриком Штольцем.


Согласно THR, за сценарий ребута отвечает Ивэн ДоэртиЛара Крофт»). По поводу возвращения к своим ролям Лопез и других актёров пока информации нет.

По сюжету картины Луиса Льосы, вышедшей в 1997 году, учёный Стивен Кейл и девушка-фотограф Терри Флорес отправляются в самый центр таинственных джунглей Амазонки, чтобы отыскать затерянные там таинственные индейские племена. Во время пути они спасают человека по имени Пол Сарон, лодка которого потерпела аварию. Пол предлагает свою помощь в поисках племён. Исследователи не предполагают, что их новый проводник — охотник на змей, одержимый идеей отыскать гигантскую анаконду.
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Джон ВойтКари ВурерАйс КьюбДженнифер ЛопесДэнни ТрэхоОуэн УилсонДжонатан ХайдЭрик Штольц
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«Анаконде» грозит перезапуск фотографии
«Анаконде» грозит перезапуск фотографии
«Анаконде» грозит перезапуск фотографии
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