«Анаконде» грозит перезапуск

Студия Sony задумала перезапустить популярный хоррор 90-х «Анаконда
» с Дженнифер Лопес
, Айс Кьюбом
, Джоном Войтом
, Кари Вурер
, Дэнни Трэхо
, Оуэном Уилсоном
, Джонатаном Хайдом
и Эриком Штольцем
.
Согласно THR
, за сценарий ребута отвечает Ивэн Доэрти
(«Лара Крофт
»). По поводу возвращения к своим ролям Лопез и других актёров пока информации нет.
По сюжету картины Луиса Льосы
, вышедшей в 1997 году, учёный Стивен Кейл и девушка-фотограф Терри Флорес отправляются в самый центр таинственных джунглей Амазонки, чтобы отыскать затерянные там таинственные индейские племена. Во время пути они спасают человека по имени Пол Сарон, лодка которого потерпела аварию. Пол предлагает свою помощь в поисках племён. Исследователи не предполагают, что их новый проводник — охотник на змей, одержимый идеей отыскать гигантскую анаконду.