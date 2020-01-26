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Александр Балуев перевоспитывает мажора

26 января
2020 год

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26 января 2020
Кинопрокатная компания «СБ Фильм» опубликовала первый трейлер триллера Егора Кончаловского «На Луне».


Глеб, сын очень важного, обеспеченного и высокопоставленного господина, заслужил своими сомнительными подвигами на грани криминала репутацию сорвиголовы и беспредельщика. Однажды во время ночных гонок по улицам Москвы, уходя от преследования ГИБДД, Глеб не справился с управлением и сбил пешехода. Пока неприятности не улягутся, отец отсылает сына подальше в северные края, туда, где он любил охотится еще в 90-е и где познакомился с отшельником, живущим в лесу. Именно у него и «прячут» Глеба. Для молодого человека начинается совершенно иная жизнь с крайне непредсказуемым, мрачным и молчаливым стариком.

Александр Балуев перевоспитывает мажора

Главные роли в картине сыграли Александр Балуев, Виталий Кищенко, Иван Архангельский, Варвара Комарова, Степан Лапин и Федор Бавтриков.

В российский прокат «На Луне» выходит 27 февраля 2020 года.
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Александр Балуев перевоспитывает мажора фотографии
Александр Балуев перевоспитывает мажора фотографии
Александр Балуев перевоспитывает мажора фотографии
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