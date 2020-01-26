Александр Балуев перевоспитывает мажора

Кинопрокатная компания «СБ Фильм» опубликовала первый трейлер триллера Егора Кончаловского «На Луне»
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Глеб, сын очень важного, обеспеченного и высокопоставленного господина, заслужил своими сомнительными подвигами на грани криминала репутацию сорвиголовы и беспредельщика. Однажды во время ночных гонок по улицам Москвы, уходя от преследования ГИБДД, Глеб не справился с управлением и сбил пешехода. Пока неприятности не улягутся, отец отсылает сына подальше в северные края, туда, где он любил охотится еще в 90-е и где познакомился с отшельником, живущим в лесу. Именно у него и «прячут» Глеба. Для молодого человека начинается совершенно иная жизнь с крайне непредсказуемым, мрачным и молчаливым стариком.
Главные роли в картине сыграли Александр Балуев
, Виталий Кищенко
, Иван Архангельский
, Варвара Комарова
, Степан Лапин
и Федор Бавтриков
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В российский прокат «На Луне»
выходит 27 февраля 2020
года.