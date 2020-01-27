Виктору Косых исполнилось бы 70 лет

Сегодня, 27 января, исполняется 70 лет со дня рождения мастера спорта по самбо и конному спорту, популярного советского и российского актёра кино и театра Виктора Косых, незабываемого Даньки Щуся из трилогии про «Неуловимых мстителей».
фото: в образе Даньки Щуся
Виктор Николаевич Волков родился 27 января 1950 года в городе Алапаевск Свердловской области. Его мать, Нинель Дмитриевна, работала в школе учительницей физики. Виктор рано лишился отца, его усыновил актёр Иван Косых и дал свою фамилию и отчество. Учился в Московском погранучилище и окончил актерский факультет ВГИКа (мастерская Сергея Бондарчука). Сотрудничал с московским театром «Темп».
В кино дебютировал в возрасте 13-ти лет, сыграв Костю Иночкина в фильме Элема Климова «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён», затем последовала главная роль в картине Александра Митты «Звонят, откройте дверь!». В 1966-м он впервые предстал в прославившем его образе Даньки Щуся в «Неуловимых мстителях» Эдмонда Кеосаяна, к которому вернулся впоследствии в фильмах «Новые приключения неуловимых» и «Корона Российской Империи, или Снова Неуловимые».
фото: кадр из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён»
Всего на счету актёра 40 ролей в кино и на телевидении. В частности, его можно увидеть в таких фильмах и сериалах, как «Валера», «Отец солдата», «Мимо окон идут поезда», «Ташкент - город хлебный», «Юнга Северного флота», «Трактир на Пятницкой», «Пограничный пёс Алый», «Тревожное воскресенье», «Холодное лето пятьдесят третьего...», «Диверсант» и «Звезда эпохи». Свою последнюю роль сыграл в двухсерийной мелодраме «Найди меня», вышедшей в 2010-м.
Обладатель приза Московского городского комитета ВЛКСМ «Алая гвоздика» на Всесоюзной неделе детского фильма. Виктор Косых ушёл из жизни в возрасте 61 года 22 декабря 2011-го в Москве. Похоронен на Хованском кладбище рядом с отчимом Иваном Косых и его бабушкой.