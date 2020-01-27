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Михаил Ефремов возглавил «Вампиров средней полосы»

27 января
2020 год

Новости кино >>
27 января 2020
Стартовали съёмки оригинального сериала Start – комедийного детектива «Вампиры средней полосы», в котором главную роль – лидера смоленских вампиров – играет Михаил Ефремов, сообщает пресс-служба видеосервиса.

Михаил Ефремов возглавил «Вампиров средней полосы»
фото: пресс-служба видеосервиса Start

По сюжету сериала в Смоленске живут вампиры. Живут давно. Живут тихо. Живут по закону. Живут непримечательной жизнью обычной провинциальной семьи и вовсе не убивают людей. Хотя кровь, конечно, попивают. И когда в березовой роще под Смоленском находят обескровленных парней, их мирная жизнь оказывается под угрозой. Возглавляет вампирскую «ячейку общества» самый старый вампир, дед Слава, он же Святослав Вернидубович (Ефремов), а следят за соблюдением вампирско-мирских законов «хранители» во главе с суровой Ириной Витальевной (Татьяна Догилева).

«Мне нравятся комедии, ирония. Это же всё улыбки. А улыбок мало на наших лицах. А вампиры – это такая необычная штука, ну совсем уж смешная, поэтому и согласился играть роль. У нас в России же всегда были не вампиры, а вурдалаки и упыри. А вот вампиры, такие как в западных фильмах, тут появятся в первый раз. То-то и смешно, что на нашем материале будут этакие вот вампиры. Режиссёр Антон Маслов – очень серьёзный человек, но очень заливисто смеется. Мне нравится с ним работать, по-моему, он знает, чего хочет», – рассказал Михаил Ефремов.

Михаил Ефремов возглавил «Вампиров средней полосы»
фото: пресс-служба видеосервиса Start

По словам Антона Маслова, «в России всегда всё иначе: мы иначе живём, любим и ненавидим. И даже вампиры в нашей стране другие. Весь кайф нашей истории в том, что вампиры у нас положительные ребята. Они мудрые, добрые, они хотят любить. И для меня в основе лежит не только вампирская тема, а большая мощная история про удивительную семью, которая попадает в сложную ситуацию. Эта история напомнит всем нам, что нужно оставаться людьми несмотря ни на что. Чем дальше мы друг от друга, тем темнее мир вокруг нас».

Пилотный эпизод сериала участвовал в конкурсной программе фестиваля «Пилот» в 2018 году, проект получил отличные отзывы критиков, включивших «Вампиров» в списки лучших участников смотра и самых ожидаемых российских сериалов. Съёмки восьми серий первого сезона пройдут в Москве, Смоленске и Московской области. Компанию Ефремову и Догилевой составят Екатерина Кузнецова, Артём Ткаченко, Ольга Медынич, Михаил Гаврилов, Дмитрий Чеботарёв, Глеб Калюжный, Дмитрий Лысенков и Александр Устюгов.
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Михаил Ефремов возглавил «Вампиров средней полосы» фотографии
Михаил Ефремов возглавил «Вампиров средней полосы» фотографии
Михаил Ефремов возглавил «Вампиров средней полосы» фотографии
Михаил Ефремов возглавил «Вампиров средней полосы» фотографии
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