Михаил Ефремов возглавил «Вампиров средней полосы»

Стартовали съёмки оригинального сериала Start – комедийного детектива «Вампиры средней полосы», в котором главную роль – лидера смоленских вампиров – играет Михаил Ефремов, сообщает пресс-служба видеосервиса.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
По сюжету сериала в Смоленске живут вампиры. Живут давно. Живут тихо. Живут по закону. Живут непримечательной жизнью обычной провинциальной семьи и вовсе не убивают людей. Хотя кровь, конечно, попивают. И когда в березовой роще под Смоленском находят обескровленных парней, их мирная жизнь оказывается под угрозой. Возглавляет вампирскую «ячейку общества» самый старый вампир, дед Слава, он же Святослав Вернидубович (Ефремов), а следят за соблюдением вампирско-мирских законов «хранители» во главе с суровой Ириной Витальевной (Татьяна Догилева).
«Мне нравятся комедии, ирония. Это же всё улыбки. А улыбок мало на наших лицах. А вампиры – это такая необычная штука, ну совсем уж смешная, поэтому и согласился играть роль. У нас в России же всегда были не вампиры, а вурдалаки и упыри. А вот вампиры, такие как в западных фильмах, тут появятся в первый раз. То-то и смешно, что на нашем материале будут этакие вот вампиры. Режиссёр Антон Маслов – очень серьёзный человек, но очень заливисто смеется. Мне нравится с ним работать, по-моему, он знает, чего хочет», – рассказал Михаил Ефремов.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
По словам Антона Маслова, «в России всегда всё иначе: мы иначе живём, любим и ненавидим. И даже вампиры в нашей стране другие. Весь кайф нашей истории в том, что вампиры у нас положительные ребята. Они мудрые, добрые, они хотят любить. И для меня в основе лежит не только вампирская тема, а большая мощная история про удивительную семью, которая попадает в сложную ситуацию. Эта история напомнит всем нам, что нужно оставаться людьми несмотря ни на что. Чем дальше мы друг от друга, тем темнее мир вокруг нас».