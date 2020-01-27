Анастасию Панину прозвали «Шушей»

Режиссёр Александр Будённый работает над 16-серийной детективной мелодрамой «Шуша» производства телеканала «Украина» и кинокомпании Star Media. Согласно пресс-службе канала, главную героиню – эксперта-криминалиста Александру Ладынину играет Анастасия Панина.
По сюжету Шуша считает, что главное в жизни – логика, внимательность, аккуратность и верно просчитанный жизненный алгоритм. В свои 35 лет она не завела семьи и по-прежнему категорически против каких-либо отношений. Девушка убеждена, что они притупляют остроту ума, внимательность и вообще отвлекают. Шуша живёт своей работой и любому романтическому свиданию предпочтёт прогулку по месту преступления. Но её отлаженная жизнь в медицинских перчатках переворачивается в тот момент, когда в их отдел переводится майор полиции Илья Власов – давний знакомый Шуши.
«Когда-то моя героиня была обманута молодым человеком и после этого решила не пускаться ни в какие авантюры касательно отношений. Тем не менее, в глубине души она об этом мечтает. Шуша мне не близка – она барышня жёсткая, а я гораздо мягче и совершенно по-другому реагирую на те или иные ситуации. Но она криминалист, и это соответственно накладывает отпечаток на её личность. Тем для меня интереснее попытаться разгадать её внутренние истории и вдохнуть в неё жизнь, какой я её вижу», – рассказала о своей героине Анастасия Панина.
«В Одессе мы отсняли сцены на натуре – необычные дворики, улицы, парки, море. Были сцены на заброшенных кораблях, а катакомбы станут подземельем под домом одного из героев. Несмотря на то, что в первый съёмочный день было очень холодно и ветрено, декабрь порадовал нас тёплой и солнечной погодой, – вспоминает Александр Будённый. – Кроме того, договориться о съёмках в Одессе оказалось намного проще, чем в Киеве – видимо, в столице уже устали от кинематографистов».