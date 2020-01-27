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У «Комы» появится голливудский ремейк

27 января
2020 год

Новости кино >>
27 января 2020
Американский продюсер Майк ГабравиОтель Мумбаи: Противостояние») ведёт переговоры о запуске ремейка российского фантастического экшна «Кома», который выйдет в отечественный прокат 30 января. Пока проект находится на стадии разработки, уточняет пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип».


По словам Габрави, «"Кома" безусловно оригинальное и увлекательное кино с богатым визуальным миром. Мы ведём переговоры с продюсерами о приобретении прав на ремейк. История универсальна и понятна на любом языке мира. Уверен, при правильном узнаваемом подборе актёров картина будет иметь все шансы на успех в США».

Права на фильм Никиты Аргунова уже купили дистрибьюторы из Великобритании, Австралии и Новой Зеландии, Австрии, Люксембурга, Лихтенштейна, Франции, Бельгии, Монако. Ленту также приобрели франкоязычная Африка, Испания, Андорра, Италия, Турция, Китай, Малайзия, Индонезия, Вьетнам, Камбоджа, Филиппины, Лаос, Мьянма, США и Канада.
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У «Комы» появится голливудский ремейк фотографии
У «Комы» появится голливудский ремейк фотографии
У «Комы» появится голливудский ремейк фотографии
У «Комы» появится голливудский ремейк фотографии
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