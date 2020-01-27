У «Комы» появится голливудский ремейк

Американский продюсер Майк Габрави
(«Отель Мумбаи: Противостояние
») ведёт переговоры о запуске ремейка российского фантастического экшна «Кома
», который выйдет в отечественный прокат 30 января. Пока проект находится на стадии разработки, уточняет пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип».
По словам Габрави, «"Кома" безусловно оригинальное и увлекательное кино с богатым визуальным миром. Мы ведём переговоры с продюсерами о приобретении прав на ремейк. История универсальна и понятна на любом языке мира. Уверен, при правильном узнаваемом подборе актёров картина будет иметь все шансы на успех в США».
Права на фильм Никиты Аргунова
уже купили дистрибьюторы из Великобритании, Австралии и Новой Зеландии, Австрии, Люксембурга, Лихтенштейна, Франции, Бельгии, Монако. Ленту также приобрели франкоязычная Африка, Испания, Андорра, Италия, Турция, Китай, Малайзия, Индонезия, Вьетнам, Камбоджа, Филиппины, Лаос, Мьянма, США и Канада.