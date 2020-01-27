Филипп Лебедев, Владимир Яглыч и Юлия Меньшова озвучили семейку эльфов

По сюжету в день своего шестнадцатилетия милый и нерешительный эльф Иэн ставит перед собой задачу – стать лучше и смелее, как и его папа. В российской версии главный герой заговорит голосом музыканта, актёра и участника вокального шоу «Голос 8» Филиппа Лебедева. «Сюжет и первые кадры из фильма меня по-настоящему впечатлили. История о двух братьях мне очень близка: у меня есть младший брат, с которым мы близко общаемся и друг друга поддерживаем, – говорит Филипп. – Мы не похожи с Иэном по характеру, но с моим героем нас объединяет вера в чудеса, этого не отнять».
В эту знаменательную дату мама братьев Лорел Лайтфут вручает Иэну и Барли подарок от их отца, который оставил сыновьям письмо с таинственным заклинанием, колдовской посох и особый камень – все эти атрибуты позволят ровно на день вернуть папу. «Иэн вдруг понимает, что у него есть способности к магии, которой никто уже не занимается, – комментирует Лебедев. – А настоящим знатоком магии оказывается именно Барли».
фото: пресс-служба компании Disney
Старшего брата, истинного любителя истории и игр в жанре фэнтези, озвучил Владимир Яглыч, для которого работа в студии дубляжа анимационного фильма стала дебютной: «Каждый актёр мечтает озвучить анимационного персонажа. Некоторое время назад я задумался: "А где же? А почему не зовут?". И, когда поступило предложение, я сразу принял решение, что буду участвовать, творить, искать и находить то, как Барли будет разговаривать и реагировать. Было очень волнительно, поскольку это новая ступенька, хотелось сделать качественную работу. Мой персонаж – рубаха-парень, очень активный и разговорчивый, а я более закрытый. Но когда мне показали персонажа, оказалось, что мы с ним очень похожи и внешне, и по стилю одежды, который чем-то напоминает байкерский».
фото: пресс-служба компании Disney
Юлия Меньшова озвучивает ответственную и энергичную маму: «Моя героиня очень живая, смешная, с хорошим чувством юмора, но при этом сочувствующая и чуткая. Такая мама – друг. Из тех, что готовы и приструнить, и плечо подставить, и "горы свернуть" ради своих детей. И если нужно, даже чудо совершить! Для меня озвучивание анимационных фильмов – это всегда невероятно приятная работа. Бесконечно любопытный процесс: когда ты должна "оживить" героя для нашего, российского, зрителя. Нужно попасть в персонажа, который уже создан, почувствовать его характер, сделать узнаваемым. И голос тут очень важен».
фото: пресс-служба компании Disney
На своем увлекательном пути братьям предстоит встретить множество различных персонажей, в том числе неподражаемую и эксцентричную Мантикору. «Я не в первый раз озвучиваю анимационного персонажа, процесс дубляжа мне очень нравится! Это такое поле для игры и разнообразных эмоций, которые даже в гротеске не всегда себе позволяешь, а здесь можно по-настоящему развернуться, – признаётся Анна Ардова, подарившая свой голос Мантикоре. – Кора красивая, большая и сильная барышня, которая забыла о том, что она настоящий воин и любит приключения. Пусть она не главная героиня, но играет важную роль в путешествии двух братьев».