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«Холоп» отправится в Поднебесную

27 января
2020 год

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27 января 2020
«Холоп» Клима Шипенко продан в Китай. Согласно пресс-службе ЦПШ, один из крупнейших видеосервисов Китайской народной республики, онлайн-кинотеатр Iqiyi, купил права на показ фильма. Дата выхода картины на этой платформе пока уточняется.

«Холоп» отправится в Поднебесную

В Германии в широкий прокат ленту выпустил дистрибутор KinoKartina TV, в Сербии и странах бывшей Югославии – Stars Media. Также комедию увидели на экранах в Израиле, Прибалтике и ещё ряде европейских стран.

Самыми успешными территориями стали Германия, где «Холоп» стал самым кассовым российским фильмом когда-либо выпускавшимся в этой стране, и Сербия, где картина пока удерживает второе место среди всех российских релизов. Прокат в этих странах продолжается. Международные сборы ленты превысили 1,3 млн долларов, а дома она собрала 2,83 млрд рублей.
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