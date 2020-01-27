«Холоп» отправится в Поднебесную

«Холоп
» Клима Шипенко
продан в Китай. Согласно пресс-службе ЦПШ, один из крупнейших видеосервисов Китайской народной республики, онлайн-кинотеатр Iqiyi, купил права на показ фильма. Дата выхода картины на этой платформе пока уточняется.
В Германии в широкий прокат ленту выпустил дистрибутор KinoKartina TV, в Сербии и странах бывшей Югославии – Stars Media. Также комедию увидели на экранах в Израиле, Прибалтике и ещё ряде европейских стран.
Самыми успешными территориями стали Германия, где «Холоп» стал самым кассовым российским фильмом когда-либо выпускавшимся в этой стране, и Сербия, где картина пока удерживает второе место среди всех российских релизов. Прокат в этих странах продолжается. Международные сборы ленты превысили 1,3 млн долларов, а дома она собрала 2,83 млрд рублей.