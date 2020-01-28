Специальный трейлер фильма «Один вдох» посвятили Наталье Молчановой

В сети появился специальный трейлер фильма «Один вдох», посвященный памяти Натальи Молчановой – королевы фридайвинга, история которой легла в основу фильма с Викторией Исаковой в главной роли.
Наталья Молчанова в детстве занималась плаванием, работала тренером в самой обычной ДСШ в Волгограде. Спортивной карьере она предпочла семью, детей, мужа. Пока в 40 лет она не оказалась в ситуации, которую позже в интервью она назовет «попала под смену поколения жен» – от нее ушел муж.
Переживая тяжелую депрессию, она узнала про новый очень опасный и очень красивый вид спорта – фридайвинг. Это погружение на глубину на задержке дыхания без специального оборудования и кислородных баллонов. Через год после начала занятий она выиграла свой первый чемпионат, а через пять лет стала первой в мире женщиной, нырнувшей на задержке дыхания на глубину более 100 метров, а затем – первой женщиной, которой удалось задержать дыхание более чем на 9 минут. За время своей спортивной карьеры она установила 41 мировой рекорд и обладала рекордами в каждой из шести соревновательных дисциплин фридайвинга, а также в дисциплине переменный вес.
Наталья разработала, тестируя на себе, собственную методику тренировок фридайверов, которая основана не только на тренировках тела, но и сознания. Она научилась снимать ограничения мозга и увеличивать возможности человеческого организма. Наталья Молчанова и её сын Алексей – первые россияне, пронырнувшие арку Голубая дыра на одном вдохе, в том числе и совместно. Наталья – первая женщина в мире, совершившая проход арки на одном вдохе, а также 22-кратная чемпионка мира по фридайвингу.
фото: Наталья Молчанова/пресс-служба фильма "Один вдох"
2 августа 2015 года во время очередного погружения около острова Ивиса Наталья пропала без вести, 4 августа Наталья была признана погибшей, а 7 августа были прекращены ее поиски.
Создатели фильма «Один вдох» отмечают, что картина не является байопиком, это именно художественная картина, первый проект, снятый в открытом море на глубине 100 метров. Сцены подводного погружения снималась в открытом море у берегов Мальты.
«Наш фильм не про спорт и преодоление, а про сильную женщину, которая нашла в себе мужество изменить свою судьбу. Она не просто погружается в океан, она погружается в себя, чтобы найти в своей душе силы победить. И эта сила есть в каждом из нас, и мы хотим, чтобы зритель, выйдя из кинотеатра, почувствовал в себе эту силу и смог как-то изменить и свою жизнь», – подчеркивает продюсер фильма Ольга Данова.