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Специальный трейлер фильма «Один вдох» посвятили Наталье Молчановой

28 января
2020 год

Новости кино >>
28 января 2020
В сети появился специальный трейлер фильма «Один вдох», посвященный памяти Натальи Молчановой – королевы фридайвинга, история которой легла в основу фильма с Викторией Исаковой в главной роли.



Наталья Молчанова в детстве занималась плаванием, работала тренером в самой обычной ДСШ в Волгограде. Спортивной карьере она предпочла семью, детей, мужа. Пока в 40 лет она не оказалась в ситуации, которую позже в интервью она назовет «попала под смену поколения жен» – от нее ушел муж.
Переживая тяжелую депрессию, она узнала про новый очень опасный и очень красивый вид спорта – фридайвинг. Это погружение на глубину на задержке дыхания без специального оборудования и кислородных баллонов. Через год после начала занятий она выиграла свой первый чемпионат, а через пять лет стала первой в мире женщиной, нырнувшей на задержке дыхания на глубину более 100 метров, а затем – первой женщиной, которой удалось задержать дыхание более чем на 9 минут. За время своей спортивной карьеры она установила 41 мировой рекорд и обладала рекордами в каждой из шести соревновательных дисциплин фридайвинга, а также в дисциплине переменный вес.

Наталья разработала, тестируя на себе, собственную методику тренировок фридайверов, которая основана не только на тренировках тела, но и сознания. Она научилась снимать ограничения мозга и увеличивать возможности человеческого организма. Наталья Молчанова и её сын Алексей – первые россияне, пронырнувшие арку Голубая дыра на одном вдохе, в том числе и совместно. Наталья – первая женщина в мире, совершившая проход арки на одном вдохе, а также 22-кратная чемпионка мира по фридайвингу.

Специальный трейлер фильма «Один вдох» посвятили Наталье Молчановой
фото: Наталья Молчанова/пресс-служба фильма "Один вдох"

2 августа 2015 года во время очередного погружения около острова Ивиса Наталья пропала без вести, 4 августа Наталья была признана погибшей, а 7 августа были прекращены ее поиски.

Создатели фильма «Один вдох» отмечают, что картина не является байопиком, это именно художественная картина, первый проект, снятый в открытом море на глубине 100 метров. Сцены подводного погружения снималась в открытом море у берегов Мальты.

«Наш фильм не про спорт и преодоление, а про сильную женщину, которая нашла в себе мужество изменить свою судьбу. Она не просто погружается в океан, она погружается в себя, чтобы найти в своей душе силы победить. И эта сила есть в каждом из нас, и мы хотим, чтобы зритель, выйдя из кинотеатра, почувствовал в себе эту силу и смог как-то изменить и свою жизнь», – подчеркивает продюсер фильма Ольга Данова.

В прокат лента выйдет 5 марта.
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Виктория Исакова
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Один вдох

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Специальный трейлер фильма «Один вдох» посвятили Наталье Молчановой фотографии
Специальный трейлер фильма «Один вдох» посвятили Наталье Молчановой фотографии
Специальный трейлер фильма «Один вдох» посвятили Наталье Молчановой фотографии
Специальный трейлер фильма «Один вдох» посвятили Наталье Молчановой фотографии
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