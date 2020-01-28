Галина Безрук и Филипп Горенштейн присоединились к новому сезону «Склифосовского»

Прошлый сезон завершился драматично и для главного героя сериала доктора Брагина, и для отделения в целом. Так, герой Максима Аверина впервые услышал о своём неутешительном диагнозе. В больницу же пришёл ещё один сотрудник. Казалось бы – это здорово, и лишние руки в Склифе никогда не помешают. Однако появление новенького ординатора Аленникова (Илья Рогов) привело к настоящей катастрофе.
В новых сериях в отделении НИИ скорой помощи начнут работу двое врачей-стажёров Василиса и Николай, роли которых исполняют Галина Безрук и Филипп Горенштейн. Но только ли за опытом пришли молодые доктора в Склиф? Зрители познакомятся и с онкологом Евой Мерц, которой придется справляться с «непростым пациентом» Брагиным. Правда, кто сыграет роль Мерц, пока не сообщается. Кроме того, продюсеры анонсировали возвращение в новых эпизодах доктора Бреславца в исполнении Эммануила Виторгана.