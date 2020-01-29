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Любовь Толкалина ждет ребенка и расследует преступление в «Позднем сроке»

29 января
2020 год

Новости кино >>
29 января 2020
Премьера сериала «Поздний срок» с Любовью Толкалиной в главной роли состоится 3-го февраля, сообщает пресс-служба Первого канала. Режиссерами мелодрамы выступили Дмитрий Магонов («Моя любимая мишень», «Шрам») и Игорь Мужжухин («Двойная жизнь», «Право на любовь»).

Любовь Толкалина ждет ребенка и расследует преступление в «Позднем сроке»
фото: Пресс-служба Первого канала

«"Поздний срок" – это остросюжетная мелодрама с элементами детектива. Персонаж Любы Толкалиной очень противоречивый, поступающий неоднозначно с точки зрения общественной морали. Мы с ней это оправдывали. Люба вообще очень дотошная актриса и все время придумывала интересные ходы для своего персонажа», – отметил Магонов.

В центре сюжета история Валерии Смирновой (Любовь Толкалина). Она была воплощением успешной женщины: приехала в Москву начинающей журналисткой из провинции, а стала владелицей собственного информационного агентства. Когда-то Лера мечтала увидеть вживую мэтра журналистики Юрия Смирнова (Александр Лазарев) и вскоре вышла за него замуж. Счастливый брак, завидная карьера – жизнь Леры была примером для многих, пока однажды она не превратилась в кошмар.

Её муж уже пять лет лежит в коме после покушения, и нет ни единого шанса на его выздоровление. Однако она не была бы настоящим журналистом, если бы не взялась за расследование: Валерия понимает, что не сможет предать память о любимом человеке. Но вскоре её ждёт новое испытание – выясняется, что у неё будет ребёнок от другого мужчины. И снова она вынуждена выбирать – предать себя или сохранить жизнь долгожданному ребёнку? А если от этого зависит не только её будущее, но и жизнь всех, кто ей дорог?

В сериале мы увидим главную героиню в разном возрасте. Студентка Лера (Полина Кузьминская) и директор агентства Валерия были сыграны двумя артистками, Перед создателями проекта стояла непростая задача сделать их максимально похожими друг на друга.

«Мы, по-моему, попробовали всех молодых актрис Москвы и ближайшего зарубежья, специально искали похожую на Любу. А потом случайно нашли Полину Кузьминскую и удивились их сходству. Полина перенимала интонации и мимику Толкалиной. Озвучивала ее Люба, но манеру ее, чтобы было похоже, подсмотрела и ухватила Полина», – рассказала продюсер Елена Метликина.

В сериале также сыграли Александр Лазарев (младший), Кирилл Гребенщиков, Юрий Батурин, Олег Алмазов, Ксения Энтелис, Полина Кузьминская, Владимир Стеклов, Александр Рапопорт и другие.
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Юрий БатуринПолина КузьминскаяАлександр Лазарев (младший)Дмитрий МагоновИгорь МужжухинЛюбовь ТолкалинаКсения Энтелис
фильмы
Двойная жизньМоя любимая мишеньПоздний срокШрам

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Любовь Толкалина ждет ребенка и расследует преступление в «Позднем сроке» фотографии
Любовь Толкалина ждет ребенка и расследует преступление в «Позднем сроке» фотографии
Любовь Толкалина ждет ребенка и расследует преступление в «Позднем сроке» фотографии
Любовь Толкалина ждет ребенка и расследует преступление в «Позднем сроке» фотографии
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