Любовь Толкалина ждет ребенка и расследует преступление в «Позднем сроке»

«"Поздний срок" – это остросюжетная мелодрама с элементами детектива. Персонаж Любы Толкалиной очень противоречивый, поступающий неоднозначно с точки зрения общественной морали. Мы с ней это оправдывали. Люба вообще очень дотошная актриса и все время придумывала интересные ходы для своего персонажа», – отметил Магонов.
В центре сюжета история Валерии Смирновой (Любовь Толкалина). Она была воплощением успешной женщины: приехала в Москву начинающей журналисткой из провинции, а стала владелицей собственного информационного агентства. Когда-то Лера мечтала увидеть вживую мэтра журналистики Юрия Смирнова (Александр Лазарев) и вскоре вышла за него замуж. Счастливый брак, завидная карьера – жизнь Леры была примером для многих, пока однажды она не превратилась в кошмар.
Её муж уже пять лет лежит в коме после покушения, и нет ни единого шанса на его выздоровление. Однако она не была бы настоящим журналистом, если бы не взялась за расследование: Валерия понимает, что не сможет предать память о любимом человеке. Но вскоре её ждёт новое испытание – выясняется, что у неё будет ребёнок от другого мужчины. И снова она вынуждена выбирать – предать себя или сохранить жизнь долгожданному ребёнку? А если от этого зависит не только её будущее, но и жизнь всех, кто ей дорог?
В сериале мы увидим главную героиню в разном возрасте. Студентка Лера (Полина Кузьминская) и директор агентства Валерия были сыграны двумя артистками, Перед создателями проекта стояла непростая задача сделать их максимально похожими друг на друга.
«Мы, по-моему, попробовали всех молодых актрис Москвы и ближайшего зарубежья, специально искали похожую на Любу. А потом случайно нашли Полину Кузьминскую и удивились их сходству. Полина перенимала интонации и мимику Толкалиной. Озвучивала ее Люба, но манеру ее, чтобы было похоже, подсмотрела и ухватила Полина», – рассказала продюсер Елена Метликина.