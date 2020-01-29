Запрещенный в России «Дау. Наташа» Хржановского вошел в конкурсную программу Берлинале

Фильм Ильи Хржановского
и Екатерины Эртель «Дау. Наташа»
(DAU. Natasha) включен в основной конкурс Берлинале
, сообщает пресс-служба смотра.
Всего в номинации заявлено 18 картин, среди которых «Сибирь» Абеля Феррары
(Италия, Германия, Мехико) с Уиллемом Дефо
, «Я хотел спрятаться» Джорджо Диритти
(Италия), «Чужак» Наталии Мета
(Аргентина), «Неизбранные дороги» Салли Поттер
(Великобритания) с Эль Фаннинг
и Сальмой Хайек
, «Дни» Цай Минлян
(Тайьвань), «Ундина» Кристиана Петцольд
(Германия, Франция). Оргкомитет уделяет особое внимание отбору фильмов, поэтому в программе представлены картины из разных уголков мира. В этом году – 17 стран.
Открытие юбилейного смотра 70-го Берлинского кинофестиваля состоится 20-го февраля
. В специальную программу Berlinale Special
также вошел фильм «Дау. Дегенерация»
(DAU. Degeneration) Ильи Хржановского и Ильи Пермякова
. В нее также включены «Уроки фарси» Вадима Перельмана
и «Номера» Олега Сенцова
.
Проект «Дау» представляет собой художественный многосерийный фильм Ильи Хржановского. Это биографическая драма о жизни советского физика Льва Ландау, ставшего лауреатом Нобелевской, Ленинской и трёх Сталинских премий. Его сыграл дирижер Теодор Курентзис
.
Сценарий фильма основан на мемуарах Конкордии Терентьевны Дробанцевой, жены Льва Ландау, опубликованных в 1999 году в виде книги «Академик Ландау: Как мы жили».
Авторами сценария выступили Хржановский и писатель Владимир Сорокин
.
Съемки начались в апреле 2008 года и проходили в Харькове, Москве, Санкт-Петербурге, Баку, Лондоне и Копенгагене. За время работы над фильмом идея трансформировалась, в результате чего получился почти 700-часовое шоу. Мировая премьера проекта «Дау» состоялась в парижских театрах «Шатле»
и «Де ла Вилль»
. Весной 2019 года пятичасовая версия картины была показана в закрытом режиме на Украине.
Министерство культуры РФ отказалось
выдать прокатное удостоверение четырем эпизодам: «Дау. Наташа»
, «Дау. Новый человек»
, «Дау. Нора Сын»
и «Дау. Саша Валера»
. «Проект Хржановского "Дау" – это 10 эпизодов, предоставленных министерству культуры. Шесть из них абсолютно беспрепятственно получили прокатное удостоверение, четырем последним эпизодам огромного международного проекта, к сожалению, отказано в выдаче удостоверения»
, – отметила Ольга Любимова
.
В начале января Хржановский обращался с открытым письмом к бывшему министру культуры РФ Владимиру Мединскому
с просьбой выдать прокатные удостоверения всем фильмам. Однако режиссер снова получил отказ, в связи с чем решил обратиться в суд.