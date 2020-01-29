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Запрещенный в России «Дау. Наташа» Хржановского вошел в конкурсную программу Берлинале

29 января
2020 год

Новости кино >>
29 января 2020
Фильм Ильи Хржановского и Екатерины Эртель «Дау. Наташа» (DAU. Natasha) включен в основной конкурс Берлинале, сообщает пресс-служба смотра.


Всего в номинации заявлено 18 картин, среди которых «Сибирь» Абеля Феррары (Италия, Германия, Мехико) с Уиллемом Дефо, «Я хотел спрятаться» Джорджо Диритти (Италия), «Чужак» Наталии Мета (Аргентина), «Неизбранные дороги» Салли Поттер (Великобритания) с Эль Фаннинг и Сальмой Хайек, «Дни» Цай Минлян (Тайьвань), «Ундина» Кристиана Петцольд (Германия, Франция). Оргкомитет уделяет особое внимание отбору фильмов, поэтому в программе представлены картины из разных уголков мира. В этом году – 17 стран.

Открытие юбилейного смотра 70-го Берлинского кинофестиваля состоится 20-го февраля. В специальную программу Berlinale Special также вошел фильм «Дау. Дегенерация» (DAU. Degeneration) Ильи Хржановского и Ильи Пермякова. В нее также включены «Уроки фарси» Вадима Перельмана и «Номера» Олега Сенцова.

Проект «Дау» представляет собой художественный многосерийный фильм Ильи Хржановского. Это биографическая драма о жизни советского физика Льва Ландау, ставшего лауреатом Нобелевской, Ленинской и трёх Сталинских премий. Его сыграл дирижер Теодор Курентзис.

Сценарий фильма основан на мемуарах Конкордии Терентьевны Дробанцевой, жены Льва Ландау, опубликованных в 1999 году в виде книги «Академик Ландау: Как мы жили». Авторами сценария выступили Хржановский и писатель Владимир Сорокин.

Съемки начались в апреле 2008 года и проходили в Харькове, Москве, Санкт-Петербурге, Баку, Лондоне и Копенгагене. За время работы над фильмом идея трансформировалась, в результате чего получился почти 700-часовое шоу. Мировая премьера проекта «Дау» состоялась в парижских театрах «Шатле» и «Де ла Вилль». Весной 2019 года пятичасовая версия картины была показана в закрытом режиме на Украине.

Министерство культуры РФ отказалось выдать прокатное удостоверение четырем эпизодам: «Дау. Наташа», «Дау. Новый человек», «Дау. Нора Сын» и «Дау. Саша Валера». «Проект Хржановского "Дау" – это 10 эпизодов, предоставленных министерству культуры. Шесть из них абсолютно беспрепятственно получили прокатное удостоверение, четырем последним эпизодам огромного международного проекта, к сожалению, отказано в выдаче удостоверения», – отметила Ольга Любимова.

В начале января Хржановский обращался с открытым письмом к бывшему министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатные удостоверения всем фильмам. Однако режиссер снова получил отказ, в связи с чем решил обратиться в суд.
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