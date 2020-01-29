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Бондарчук расскажет о мужских проблемах женского доктора

29 января
2020 год

Новости кино >>
29 января 2020
Сериал «Филатов» стартует 17-го февраля на СТС, сообщает пресс-служба телеканала. Главную роль востребованного гинеколога Филатова исполнил Фёдор Бондарчук. А его коллегами на площадке стали Олеся Судзиловская, Мария Аронова, Галина Польских и другие. Мужскую половину сериала представили Максим Лагашкин, Егор Корешков и Эммануил Виторган.

Бондарчук расскажет о мужских проблемах женского доктора
фото: Пресс-служба СТС

По сюжету доктора Андрея Филатова – первоклассного гинеколога, любимца женщин, но при этом верного семьянина – внезапно бросает жена Алиса (Олеся Судзиловская). Пытаясь заполнить пустоту, возникшую с её уходом, Филатов начинает искать себе новую любовь. Но чем больше он узнаёт девушек, тем больше понимает: его жена абсолютно идеальна, и её во что бы то ни стало надо вернуть.

«Я покорена им уже очень давно, ещё со студенческой скамьи. Мне кажется, что даже просто оказаться рядом с Фёдором мечтают все женщины. Роль Алисы позволила мне это сделать. Я счастлива!» – поделилась Олеся Судзиловская, сыгравшая главную женщину в жизни Филатова.

Романтические сцены с участием известного режиссёра ожидали и Алину Алексееву. Она сыграла крутую барменшу с татуировками, с которой Филатова «связывают двусмысленные отношения».

Роль единственной женщины, не очарованной популярным врачом, исполняет Мария Аронова, которая стала обаятельным секретарём Лорой Палной. На съёмках актрису ожидали и внешние перемены: в кадре Аронова появится с яркой красной помадой и объёмными ресницами, в кокетливых блузах с большими бантами и стильных пиджаках.

«Мне кажется, такую героиню я никогда не играла. Она сексуальна, молода не по годам, свободна в своём выборе и в том, что говорит и делает. И мне нравится наш дуэт с Федей! Его Филатов красавец, брутал, знаменитый гинеколог. Но моя Лора воспринимает его как младшего брата и друга», – отметила артистка.

Специально для съемок были созданы декорации современной клиники площадью в 600 квадратных метров. «Нам хотелось, чтобы визуально всё выглядело точно и стерильно, вплоть до таких нюансов, как кнопка вызова медперсонала», – комментирует художник-постановщик Герман Белан.

Увидеть, как Фёдор Бондарчук кокетничает с пациентками и решает медицинские загадки, зрители смогут 3 февраля на more.tv и с 17 февраля в эфире канала СТС.
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