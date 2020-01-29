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Приянка Чопра может сняться в новой «Матрице»

29 января
2020 год

Новости кино >>
29 января 2020
Индийская актриса и модель Приянка Чопра может сыграть в четвертой части «Матрицы», сообщает Variety. Пока неизвестно, на какую роль ее хотят утвердить, но переговоры находятся на финальной стадии.


Режиссером и автором сценария стала Лана Вачовски, работавшая над предыдущими частями. В фильме примут участие Киану Ривз, Кэри-Энн Мосс, Яхья Абдул-Матин II и Нил Патрик Харрис.

Съемки четвертой части саги начнутся в ближайшее время в Северной Калифорнии. Релиз назначен на 21 мая 2021 года.

Известность в кино победительнице конкурса «Мисс Мира» 2000 Приянке Чопре принесла роль в американском сериале «База Куантико». Однако актриса не перестала работать в Болливуде: на родине она появилась более чем в 50-ти картинах. Сейчас она принимает участие в съемках супергеройского фильма Роберта Родригеса «Мы можем быть героями» и драме Энтони и Джо Руссо «Цитадель». Также Чопра владеет собственной продюсерской компанией Purple Pebble Pictures.
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