Приянка Чопра может сняться в новой «Матрице»

Индийская актриса и модель Приянка Чопра
может сыграть в четвертой части «Матрицы»
, сообщает Variety
. Пока неизвестно, на какую роль ее хотят утвердить, но переговоры находятся на финальной стадии.
Режиссером и автором сценария стала Лана Вачовски
, работавшая над предыдущими частями. В фильме примут участие Киану Ривз
, Кэри-Энн Мосс
, Яхья Абдул-Матин II
и Нил Патрик Харрис
.
Съемки четвертой части саги начнутся в ближайшее время в Северной Калифорнии. Релиз назначен на 21 мая 2021 года.
Известность в кино победительнице конкурса «Мисс Мира» 2000 Приянке Чопре принесла роль в американском сериале «База Куантико»
. Однако актриса не перестала работать в Болливуде: на родине она появилась более чем в 50-ти картинах. Сейчас она принимает участие в съемках супергеройского фильма Роберта Родригеса «Мы можем быть героями»
и драме Энтони
и Джо Руссо «Цитадель»
. Также Чопра владеет собственной продюсерской компанией Purple Pebble Pictures.