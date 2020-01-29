Мэттью Макконахи снова поработает со сценаристом «Настоящего детектива»

Сценарист и создатель сериала «Настоящий детектив» Ник Пиццолатто
и исполнитель главной роли Мэттью Макконахи
объединятся для нового проекта, сообщает Deadline
.
«Мы очень рады, что Ник Пиццолатто и Мэттью Макконахи снова начнут совместную работу спустя 6 лет после выхода первого сезона «Настоящего детектива» на HBO»
, – отметил президент FX Entertainment Эрик Шрайер
.
Пиццолато напишет сценарий для сериала «Спаситель»
(Redeemer), в основу которого лег роман Патрика Колмана «Прихожанин»
. Это история бывшего охранника премьер-министра, роль которого исполнит Макконахи. Главного героя окружает обман. В поисках пропавшей в Техасе женщины он оказывается в центре криминального заговора.
Макконахи и Пиццолатто выступят в качестве продюсеров сериала. Дата выхода пока неизвестна.
Первый сезон «Настоящего детектива» вышел на экраны в 2014 году. Он получил 12 номинаций премии «Эмми», в том числе за лучшую мужскую роль и лучший сценарий.