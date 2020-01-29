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Мэттью Макконахи снова поработает со сценаристом «Настоящего детектива»

29 января
2020 год

Новости кино >>
29 января 2020
Сценарист и создатель сериала «Настоящий детектив» Ник Пиццолатто и исполнитель главной роли Мэттью Макконахи объединятся для нового проекта, сообщает Deadline.


«Мы очень рады, что Ник Пиццолатто и Мэттью Макконахи снова начнут совместную работу спустя 6 лет после выхода первого сезона «Настоящего детектива» на HBO», – отметил президент FX Entertainment Эрик Шрайер.

Пиццолато напишет сценарий для сериала «Спаситель» (Redeemer), в основу которого лег роман Патрика Колмана «Прихожанин». Это история бывшего охранника премьер-министра, роль которого исполнит Макконахи. Главного героя окружает обман. В поисках пропавшей в Техасе женщины он оказывается в центре криминального заговора.

Макконахи и Пиццолатто выступят в качестве продюсеров сериала. Дата выхода пока неизвестна.

Первый сезон «Настоящего детектива» вышел на экраны в 2014 году. Он получил 12 номинаций премии «Эмми», в том числе за лучшую мужскую роль и лучший сценарий.
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