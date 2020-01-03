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Иван Твердовский собирает средства для съёмок фильма о «Норд-Осте»

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Новости кино >>
3 января 2020
Режиссёр Иван Твердовский вместе с продюсерами Катериной Михайловой и Константином Фамом работает над фильмом «Конференция», посвящённым трагедии, произошедшей в Театральном центре «на Дубровке» 23–26 октября 2002 года. Первый блок уже снят, и команда картины организовала на краудфандинговой платформе Planeta.ru сбор средств на съёмки второго блока и постпродакшен.

Иван Твердовский собирает средства для съёмок фильма о «Норд-Осте»
фото: vokrug.tv

События будущей игровой киноленты разворачиваются спустя 17 лет после «Норд-Оста». Все эти годы Наталья провела в монастыре, а теперь она приезжает в Москву на проведение вечера памяти жертв террористического акта. Наталья была её свидетелем. Воспоминания жертв и восстановление хронологии событий открывают страшные подробности личной истории героини, её роковой ошибки, перечеркнувшей всю её дальнейшую жизнь. Сумеет ли Наталья заслужить прощение собственной дочери и вернуть прошлое?

По словам авторов картины, «современные художники не часто обращаются к трагедиям "новейшей истории" - слишком близко, слишком больно и взрывоопасно. Но если мы не будем помнить свою историю, то в будущем мы можем оступиться снова... Это дань памяти каждому погибшему и маленький памятник каждому выжившему. Этот фильм обязательно должен быть завершён и показан всему миру».

Иван Твердовский собирает средства для съёмок фильма о «Норд-Осте»
фото: facebook.com

В фильме играют Наталья Павленкова, Ольга Лапшина, Ян Цапник, Ксения Зуева, Анна Слю и другие актёры. За визуальную составляющую отвечают оператор Фёдор Глазачёв и художник Ваня Боуден.

Для завершения картины требуется 3 млн рублей, и на данный момент собрано около 18 тысяч. Продолжение съёмок запланировано на весну 2020-го, а сама компания по сбору средств продлится ещё 89 дней.
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Иван Твердовский собирает средства для съёмок фильма о «Норд-Осте» фотографии
Иван Твердовский собирает средства для съёмок фильма о «Норд-Осте» фотографии
Иван Твердовский собирает средства для съёмок фильма о «Норд-Осте» фотографии
Иван Твердовский собирает средства для съёмок фильма о «Норд-Осте» фотографии
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