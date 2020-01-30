ревью

Ролики фильмов «Соник в кино». Трейлер №2 Соник рассказывает, как прошло его детство.

Новости кино «Выскочка-Шерлок Холмс» станет героем сериала на телеканале «Украина» В Киеве продолжаются съемки детективной мелодрамы «Отречение».

Новости кино Джоди Фостер снимет фильме о краже «Джоконды» В основе реальная история похищения «Моны Лизы» из Лувра.

Новости театра «Варшавская мелодия» прозвучит в ГИТИСе Премьера приурочена к юбилею драматурга Леонида Зорина.

Ролики фильмов «Бродяга» История о трёх убийцах: одному нравится убивать людей, потому что это его возбуждает, другой считает это необходимостью, а третий уверен, что такова его натура.

Интервью Юсуп Разыков: «Мне было важно, как из ничего рождается музыка» Режиссер фильма «Танец с саблями» – о музыке в кино, гении Хачатуряна и изменении отношения к творчеству

Лайфстайл «Я была потрясена»: Дженнифер Энистон о расставании с Брэдом Питтом Актриса вспомнила, как чувствовала себя во время развода с Питтом

Лайфстайл Александр Невский встретился с Уэсли Снайпсом и спрогнозировал «Оскар» Актер, голосующий на «Золотом Глобусе», выбрал лучший фильм года

Обзор сериалов «Содержанки. Второй сезон»: Есть о чем потрахаться Продолжение главного эротического триллера прошлого года, оказавшееся на голову выше первого сезона