Джоди Фостер снимет фильме о краже «Джоконды»

Продюсеры компании Los Angeles Media Fund (LAMF) Джеффри Сорос
и Саймон Хорсман
берутся за все более амбициозные проекты. Как сообщает Deadline
, они предложили Джоди Фостер
снять фильм о похищении знаменитого полотна Леонардо да Винчи
по книге Сеймура Рейта «День, когда украли Мону Лизу»
(The Day They Stole the Mona Lisa). Финансировать проект будет LAMF.
Название фильма пока неизвестно. Идея была разработана компанией Phoenix, которая все еще участвует в создании проекта. Однако у LAMF появился новый сценарий. Билл Уилер
написал его специально для двукратной обладательницы «Оскара» Джоди Фостер. Создатели обещают, что это будет забавная история, сочетающая в себе правду и вымысел. Для них важно раскрыть персонажа, а не просто рассказать о громкой краже полотна.
«Мону Лизу» похитили из Лувра летом 1911-го. Первым о «краже века» узнал художник-реставратор. Подозрения сыщика Бертильона пали на сотрудников музея, каждому из которых измерили объем головы, длину рук и ног. Никто не подошел, но предположение было верным. Картину действительно похитил сотрудник музея. Им оказался итальянец Винченцо Перуджа
, который устроился в музей сезонным рабочим. Он был стекольщиком и изготовлял защитный экран для картины. В один из нерабочих дней Винченцо просто вынес картину из музея. Молодой итальянец хотел вернуть полотно на родину и предложил купить его флорентийскому антиквару в 1913-м, чем и выдал себя полиции. Его отправили под стражу на год, а «Джоконда» вернулась в Париж. Именно это происшествие сделало работу Леонардо да Винчи столь популярной.