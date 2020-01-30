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«Выскочка-Шерлок Холмс» станет героем сериала на телеканале «Украина»

30 января
2020 год

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30 января 2020
В Киеве продолжаются съемки сериала «Отречение», сообщает пресс-служба телеканала «Украина». Зрителям расскажут детективную историю молодого талантливого оперативника Влада Романенко, который становится членом специального отдела уголовного розыска. Из-за непростого характера парень получает клички «выскочка» и «Шерлок Холмс».

«Выскочка-Шерлок Холмс» станет героем сериала на телеканале «Украина»
фото: Пресс-служба телеканала «Украина»

Продюсер компании «ТРИ-Я-ДА продакшн» Игорь Волков рассказал, что эта картина будет достаточно классической, но интригующей и интересной.

«Вертикальный детектив, в котором каждая серия – отдельная история. Главный герой – человек, который наделен фантастическим интеллектом и уникальными способностями в расследовании. Условно говоря – современный Шерлок Холмс, живущий в наших реалиях, только Влад не частный сыщик – он представитель полиции, служащий в спецотделе», – отметил Волков.

По сюжету новый сотрудник специального отдела уголовного розыска Влад Романенко (Макар Тихомиров) молод, талантлив и принципиален. Еще в юности парень разорвал отношения со своим отцом, который был представителем криминального мира. Случилось это после того, как он не смог стать на пути отца, за что до сих пор мучится угрызениями совести. Новый виток этой драмы начинается, когда молодой оперативник влюбляется в свою сотрудницу – девушку Сашу. Тогда же всплывет прошлое семьи Влада, не позволяя ему больше делать вид, что у него нет отца.

«Мой герой Владислав обладает хорошими умственными способностями, замечает мельчайшие детали, что помогает ему в расследованиях. Он циник по жизни, редко обращает внимание на чьи-то чувства, особенно, если это люди не из его круга общения. К моему большому актерскому счастью, это не персонаж, который просто влюбляется и идет к своей цели. У него есть нюансы, которые случаются в жизни, но не всегда есть в сериалах», – поделился исполнитель главной Макар Тихомиров.

Также в фильме сыграли Наталья Бабенко, Артем Позняк, Константин Войтенко, Игорь Салимонов, Анастасия Карпенко, Зоя Барановская и другие. Режиссерами картины выступили Сергей Сотниченко и Антон Гойда.
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Зоя БарановскаяКонстантин ВойтенкоИгорь Волков (IV)Антон ГойдаАнастасия КарпенкоСергей СотниченкоМакар Тихомиров
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