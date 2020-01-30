«Офицер и шпион» Полански стал лидером по числу номинаций на премию «Сезар»

Оргкомитет премии «Сезар» объявил
список номинантов. Фаворитом стал фильм Романа Полански «Офицер и шпион»
. Картина заявлена в 12-ти категориях, среди которых лучший фильм, актер, адаптированный сценарий, лучшая режиссура,музыка к фильму и другие.
Фильм Полански снят по бестселлеру Роберта Харриса
«Офицер и шпион» и основан на реальной истории – всемирно известном деле Дрейфуса, которое в конце 19-го века взорвало французское общество и вызвало бурную общественную дискуссию в Европе и мире, в том числе и в России. Главные роли в фильме исполнили обладатель премии «Оскар» Жан Дюжарден
и обладатель премии «Сезар» Луи Гаррель
. Ранее «Офицер и шпион» уже получил «Серебряного льва» и приз ассоциации кинокритиков FIPRESCI.
На 11 наград претендует комедия Николя Бедо «Прекрасная эпоха»
и драма «Отверженные» Ладжа Ли
. В 10 номинациях заявлен «Портрет девушки в огне» Селин Скьяммы
, обладательницы приза за лучший сценарий и «квир-пальмы» фестиваля в Каннах. Помимо этих картин в категории «Лучший фильм» заявлены «По воле божьей» Франсуа Озона
и «Особенные» Оливье Накаша
и Эрика Толедано
,представленные также в 8-ми номинациях, и «Боже мой!» Арно Деплешена
.
За звание лучшего актера поборются Жан Дюжарден
(«Офицер и шпион»), Венсан Кассель
(«Особенные»), Даниэль Отёй
(«Прекрасная эпоха»), Дамьен Боннар
(«Отверженные»), Реда Катеб
(«Особенные»), Мельвиль Пупо
(«По воле божьей»), Рошди Зем
(«Боже мой!»).
На «Лучшую актрису» номинированы Анаис Демустье
за роль Алисв Эйманн («Алиса и мэр»
), Ева Грин
за роль Сары Лоро («Проксима»
), Адель Энель
за роль Элоиз и Ноэми Мерлан
за роль Марианны («Портрет девушки в огне»), Кьяра Мастроянни
за роль Марии Мортемар («Одной волшебной ночью»
), Дория Тилье
за роль Марго («Прекрасная эпоха») и Карин Виар
за роль Луизы («Идеальная няня»
).
В номинации лучший фильм на иностранном языке представлены «Боль и слава»
, «Джокер»
, «Однажды в… Голливуде»
, «Паразиты»
, «Лола»
(Lola vers la mer) и «Молодой Ахмед»
.
Премию «Сезар» за заслуги в области французского кинематографа вручат в 45-й раз. Церемония состоится 28 февраля в концертном зале Плейель. Ведущей премии станет актриса Флоранс Форести
.