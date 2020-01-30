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Триумфатор «Грэмми» Билли Айлиш выступит на церемонии «Оскар»

30 января
2020 год

Новости кино >>
30 января 2020
Американская певица Билли Айлиш станет специальным гостем церемонии вручения премии «Оскар».


«Вы готовы? Вас ждет специальное выступление Билли Айлиш на церемонии "Оскар"», – сообщили Американская академия киноискусств и сама певица в Twitter.

92-я церемония вручения премии состоится 9-го февраля в Лос-Анджелесе. Пока неизвестно, с какой песней выступит юная дива.

Ранее Айлиш получила пять наград музыкальной премии «Грэмми», в том числе за сингл Bad Guy, ставший саундтреком к фильму Джэя Роуча «Скандал» с Шарлиз Терон, Николь Кидман и Марго Робби в главных ролях.

Певица также исполнит заглавную песню нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать», которую Айлиш написала вместе со своим братом Финнеасом. 18-ти летняя звезда станет самой молодой исполнительницей саундтрека для бондианы.
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