Триумфатор «Грэмми» Билли Айлиш выступит на церемонии «Оскар»

Американская певица Билли Айлиш
станет специальным гостем церемонии вручения премии «Оскар».
«Вы готовы? Вас ждет специальное выступление Билли Айлиш на церемонии "Оскар"»
, – сообщили
Американская академия киноискусств и сама певица в Twitter.
92-я церемония вручения премии состоится 9-го февраля в Лос-Анджелесе. Пока неизвестно, с какой песней выступит юная дива.
Ранее Айлиш получила пять наград музыкальной премии «Грэмми»
, в том числе за сингл Bad Guy, ставший саундтреком к фильму Джэя Роуча «Скандал»
с Шарлиз Терон
, Николь Кидман
и Марго Робби
в главных ролях.
Певица также исполнит
заглавную песню нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»
, которую Айлиш написала вместе со своим братом Финнеасом
. 18-ти летняя звезда станет самой молодой исполнительницей саундтрека для бондианы.