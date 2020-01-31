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Сергей Сельянов и Фёдор Бондарчук обсудили актуальные вопросы производства ТВ- и киноконтента

31 января
2020 год

Новости кино >>
31 января 2020
В Москве в рамках CSTB.Telecom&Media'2020 прошёл третий Content Summit Russia. Согласно пресс-службе мероприятия, его первый день начался с полномасштабной аналитики. На сессии «ТВ и видеоконтент» под модераторством редактора отдела медиа «Ведомостей» Ксении Болецкой были представлены исследования потребления ТВ и видеоконтента в 2019 году. Исполнительный директор MediaScope Ксения Ачкасова представила отчёт о российском телесмотрении. Выяснилось, что 66 % населения смотрят телевизор каждый день в течение 3 часов 40 минут, отдавая предпочтение развлекательным, музыкальным и детским программам, а также кино и сериалам. Особо была подчеркнута ценность получаемых данных по селам и городам с небольшой численностью.

Дискуссионная панель «Традиционное телевидение и конкурентная среда» объединила представителей крупнейших операторов, медиахолдингов и телеканалов. Среди них: генеральный директор «Медиа Альянс» Григорий Лавров, генеральный продюсер ПКВС Дмитрий Борисов, директор по контентной политике «Ростелеком» Александр Косарим, директор по контенту «Триколор» Арсен Хомутов, заместитель директора Дирекции интернет-вещания «Первого канала» Ирина Савченко, директор департамента анимации СТС Ксения Гордиенко, вице-президент UFC Russia Андрей Громковский. Эксперты отметили, что пока рано констатировать смерть традиционного телевидения, так как по сравнению с онлайн-средой линейное вещание позволяет монетизировать контент намного эффективнее. Также на рынке наблюдается развитие нишевого предложения и возрастание роли анимационного производства и спортивных программ. Неизбежным, по мнению спикеров, должна стать консолидация рынка, которая на данный момент не достигла большой активности.

Сергей Сельянов и Фёдор Бондарчук обсудили актуальные вопросы производства ТВ- и киноконтента
фото: пресс-служба Content Summit Russia

При поддержке Ассоциации продюсеров кино и телевидения состоялись две последующие сессии под модераторством редактора гуманитарного блока «Российской газеты» Сусанны Альпериной. На первой из них – «Российский контент: производство и дистрибуция» – были затронуты технологические особенности создания разножанровых проектов и раскрыты подробности уже вышедших или только готовящихся к релизу кинолент и сериалов. В сессии приняли участие Сергей Сельянов, Александр Акопов, Фёдор Бондарчук, Влад Ряшин, Рафаел Минасбекян, Александр Котт и директор по контентной стратегии OKKO Entertainment/Rambler Group Макар Кожухов.

Сельянов отметил смещение фокуса к производству контента не для кинотеатров. Появившаяся многоплатформенность предполагает адресность и таргетированность, а вместе с ними позволяет задействовать больше каналов для распространения продукции. Поэтому сейчас приоритетной задачей для создателей проектов он назвал поиск новых способов рассказа, тех нарративов, которые будут интересны преимущественно для онлайн-сервисов. Новым королём киноиндустрии провозглашается сценарист, способный создать материал для интернет-показа. Бондарчук, говоря о съёмках своего первого сериала «Псих» для more.tv, подчеркнул, что производство контента для онлайн-платформы предоставляет значительную свободу творчества и возможность расширить спектр тем. Среди наиболее перспективных направлений в большом кино он выделил создание киновселенных, которое сопровождается сложностями, но остаётся интересным и важным.

Акопов высказал мнение о том, что существенных различий между оффлайн- и онлайн аудиториями нет. Попросту современных зрителей становится сложнее удовлетворить стандартным телевизионным продуктом. Теперь необходимо повышать качество производимого контента, что достаточно трудно сделать в условиях, как правило, ограниченного бюджета. Выходом из положения могла бы стать договорённость между каналами и производителями контента, суть которой в том, чтобы снимать меньше проектов, но дороже. Котт, наоборот, считает, что ТВ лучше понимает своего зрителя и его потребности, поэтому разница между подготовкой проекта для телевидения и онлайн-платформы огромна. Но большинство экспертов возразили: по их мнению, онлайн-платформы хорошо знают свою аудиторию – даже поимённо. На этом обсуждение форматов потребления контента было формально окончено.

О дистрибуции российских проектов за рубежом высказался Влад Ряшин. По его мнению, в этом вопросе пока рано говорить о каком-то прорыве для нашей киноиндустрии. Успехом можно будет назвать событие, когда первый российский сериал для иностранного зрителя будет продан, как минимум, за 100 тысяч долларов за серию. Диджитал-возможности для видеоконтента рассмотрел Макар Кожухов. Он поделился кейсом запуска платформы для вертикального видеосмотрения, для которой уже были сняты десять сериалов в таком формате на ОККО. Александр Акопов ответил эксперту, что вертикальное смотрение неудобно пользователю, здесь нет потенциала для художественного развития кино. Рафаэль Минасбекян привёл показатели прошлого года, поделился информацией о новом проекте «Киностудии КИТ» – сериале «Джон Пол Джонс», который разрабатывает шоураннер Дэниэл Кнауф, и проанализировал успех «Холопа» как один из его продюсеров.

Сергей Сельянов и Фёдор Бондарчук обсудили актуальные вопросы производства ТВ- и киноконтента
фото: пресс-служба Content Summit Russia

На второй сессии «Закупка и адаптация зарубежного контента» встретились Александр Акопов, Влад Ряшин, Юлия Сумачева, Владимир Утин, Иван Самохвалов и генеральный директор кинокомпании «Марс Медиа Энтертейнмент» Юлия Иванова. Модератор Сусанна Альперина подняла важные для сферы вопросы: какой контент следует приобретать и в каком виде, как адаптировать контент для российского рынка с учётом менталитета жителей нашей страны, какие проблемы существуют в отрасли и т.д. Эксперты поделились своим кейсами адаптации проектов, в которых в своё время приняли участие, обменялись примерами, когда проект начинает жить «собственной жизнью» в другой стране, а также рассказали о ближайших адаптациях.

Акопов начал сессию с рассказа о первом опыте адаптации – ситкоме «Моя прекрасная няня». Александр вспомнил, как никто не верил в успех сериала и вообще в возможность адаптации. Но в процессе стало понятно, что проект удался: стоимость одной серии возросла в 20 раз. Ряшин рассказал о сериале «Ищейка» и о том, какие трудности есть в отрасли производства адаптаций телесериалов и телешоу. Юлия Иванова поделилась секретом успеха фильма «Громкая связь». По мнению эксперта, самое главное – это понимание того, могла ли ситуация произойти в нашей действительности, укладывается ли это в наш менталитет. То есть как ранее удачно отметил Александр Акопов, чем архетипичнее история, тем успешнее адаптация.

Далее спикеры сессии приступили к анализу факторов, необходимых для создания успешной адаптации зарубежного контента. Владимир Утин заявил, что адаптация форматов – это занятное путешествие в неизведанную страну, которое базируется на двух составляющих: логике здравого смысла и таланте адаптаторов. Сумачева ответила на наиболее часто задаваемый вопрос: почему российский рынок больше заимствует, нежели создаёт новое. По её мнению, разработка и производство новых проектов ведётся постоянно, но в условиях, когда уже существует зарекомендовавшее и доказавшее свою популярность по всему миру шоу, такой формат становится продать гораздо проще, чем свою собственную, уникальную идею. Иван Самохвалов рассказал о пользе адаптации: «Когда ты адаптируешь контент, ты изучаешь их подход, ты учишься на примере успешного проекта. Чем более качественные книжки ты читаешь и фильмы смотришь, тем более качественный продукт ты выдаёшь. Здесь то же самое».

Закрыла Форум дискуссионная панель «Авторские права и борьба с пиратством» под модераторством члена Совета ТПП РФ по ИС и Экспертного совета БРИКС Павла Каткова («Катков и партнёры»). Екатерина Миронова (заместитель генерального директора ООО «ГПМ РТВ», генеральный директор ООО «Ума.тех», руководитель Совета по противодействию нелегальному распространению контента в Интернете, Союз «МКС»), Ирина Савченко и Андрей Громковский подчеркнули, что пиратство – это отдельный вид бизнеса, и отметили необходимость сокращения сроков блокировки пиратских трансляций. Коммерческий директор Яндекса Леонид Савков заявил, что для успешной борьбы с пиратством необходимо одновременное воздействие на все пять звеньев цени: правообладателей, пиратские сайты, рекламодателей, операторов связи и конечных потребителей контента. Управляющий партнёр «КИП» Алексей Катков представил технологию KIP MONITOR, позволяющую эффективно выявлять большинство нарушений авторских прав, а главный редактор информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов выступил с докладом о краткой истории пиратской отрасли в России и мире – с 1898-го по настоящее время – наглядно продемонстрировав, что проблема пиратства существовала всегда. Подводя итоги дискуссионной панели, Савков вновь подчеркнул важность сотрудничества всех сторон отрасли и пригласил операторов связи принять участие в следующем антипиратском меморандуме.
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